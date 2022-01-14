Кому положена упрощенка?

С 21 мая 2021 года начал действовать упрощенный порядок получения вычетов по НДФЛ. В упрощенном порядке и без посещения налогового органа можно получить следующие налоговые вычеты:

— инвестиционные налоговые вычеты (пп.2 и 3 п.1 ст.219.1 НК РФ);

— имущественные налоговые вычеты в сумме фактически произведенных расходов на приобретение объектов недвижимого имущества и по уплате процентов по ипотеке (пп. 3 и 4 п. 1 ст. 220 НК РФ).

По остальным видам вычетов порядок их заявления и получения остался прежним.

Основное достоинство нового порядка заключается в том, что по обозначенным вычетам не нужно представлять декларацию 3-НДФЛ с подтверждающими документами. Вся процедура предоставления вычета в упрощенном порядке будет осуществляться через Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц.

Источником данных, подтверждающих право на вычет, будет информация, имеющаяся в распоряжении налоговых органов, полученная в рамках информационного обмена с налоговыми агентами или банками.

Реестр банков и брокеров, подключенных к системе обмена, публикуется на сайте ФНС России.

Упрощенный порядок получения имущественного вычета распространяется только на сделки купли-продажи, проведенные через банк из реестра, и не будет работать, например, при сделках с наличкой. В настоящее время информацию для получения имущественного вычета передает только ПАО «Банк ВТБ».

В случае наличия права у налогоплательщика на получение налогового вычета, налоговым органом налогоплательщику будет направлено в Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц предзаполненное заявление для его утверждения.

Такое заявление налоговый орган будет формировать не позднее 20 марта (по сведениям представленным до 1 марта) и не позднее 20 дней в случае представления сведений после 1 марта.

Таким образом, для получения налогового вычета в упрощенном порядке заявителю остается лишь подписать автоматически предзаполненное заявление о вычете в своем личном кабинете на сайте ФНС России.

Условия для получения вычета в упрощенном порядке:

Право на вычет возникло начиная с 1 января 2020 года. У налогоплательщика есть личный кабинет. Банк или налоговый агент подключился к системе обмена. Налогоплательщик платит НДФЛ.

После подачи заявления налоговый орган проведет проверку. Сроки камеральной проверки сократились с 3 месяцев до одного, а длительность зачисления денег уменьшена с 30 до 15 дней.