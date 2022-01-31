Китайский Новый год – 2022: как правильно встретить год Тигра

По китайскому календарю год 1 февраля 2022 года вступает в силу год Черного водяного Тигра. В Поднебесной он начнется в 05:03, по московскому времени — в 00:03. Продлится год до 21 января 2023 года.

Тигр – третий знак восточного гороскопа, он – символ отваги, смелости, авантюризма, готовность идти на риск. Тигр — властный, свободолюбивый зверь, который не терпит слабости. Люди рожденные в год Тигра благородны, они — прирожденные лидеры, но они могут быть эгоистичны, могут стремиться доминировать над другими людьми и не умеют сдерживать приступы ярости или гнева.

Этот год пройдет во власти стихии воды, которая символизирует очищение, обновление. Какие действия нужно предпринять, чтобы тигр был благосклонен к вам? Накануне нового года обязательно нужно сделать генеральную уборку в доме, избавиться от старья, рухляди, неисправных бытовых приборов, одежды с дырками, посуды со сколами. Все это препятствует финансовому благополучию. Обновите фотографии, которые висят у вас на стенах, считается, что они способны впитывать негативную энергию, поэтому время от времени их необходимо менять. На видном месте разместите фигурку тигра или картинку с его изображением. Важны также картинки с водяной символикой, можно даже ваши фотографии с отпуска на море. Причем всю эту атрибутику, в отличии от новогодних украшений, можно не убирать в течении года.

Генеральная уборка в доме должна сопровождаться наведением порядка в мыслях и голове. Думаем о позитивном, успокаиваемся, проводим сеанс медитации. Положительную энергию усилит семейная связь. Праздник лучше встретить не на стороне, а в кругу семьи — Тигр любит компанию. В эти дни нежелательны ссоры, конфликты. Кто затеял скандал, останется в этом году в одиночестве. Смертный грех — уныние.

Для встречи Нового года следует подобрать особенный гардероб. Самыми счастливыми цветами 2022 года являются синий, зеленый, красный и желтый. Синий цвет следует использовать для переговоров, собеседований и общения. Зеленый — для адаптации к новому месту жительства, новой работе или какому-то новому начинанию. Красный — для романтических встреч или в ожидании рождения ребенка. Желтый — для приобретения недвижимости или для всех дел, связанных с наследием. Белый и золотой цвет уравновешивают энергетические потоки 2022 года.

Жители Поднебесной особенно относятся к блюдам, которые подают к столу в этот праздник, правильные продукты способствуют здоровью, богатству, процветанию. Кулинарные символы удачи — рыба, рисовые шарики. Обязательно должно быть мясо, желательно крупным куском. Для тех, кто в новом году желает рождения сына ставят на стол пельмени. Особенное место на столе должны занимать восемь закусок, которые называется «Единение»: разные сухофрукты, орехи. Праздничное застолье закончите фейерверком, летящие в небо огни приманивают денежные потоки. И конечно, важная традиция этого дня — дарить друг другу подарки, хотя бы символические.

Год Тигра – это время великих перемен и продвижения вперед, особенно в области научных исследований. Однако, следует опасаться проявления беспокойства и нетерпения, а также несчастных случаев и всплесков гнева. В год Тигра решайтесь на кардинальные перемены в разных аспектах жизни: смените работу или сферу деятельности, учитесь и осваивайте новые умения, сменить место жительства. У Тигров рожденных в 2022 году будет больше милосердия и чувствительности к нуждам других людей, более спокойная и размеренная жизнь, способность контролировать свои желания и просчитывать действия. Для таких людей характерна справедливость и мудрость Астрологи обещают в этом году новое в любви, карьере или дружбе.

Пусть наступающий год Тигра будет для вас счастливым!