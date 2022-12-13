«Камелек» представил свою первую ювелирную коллекцию

Компания «Камелек» презентовала новый ювелирный бренд «Алтан-Арт» (украшения и изделия из меди, латуни, несущие в себе сочетание старины с современностью) и «Туой-Арт» (глиняная посуда в якутском национальном стиле).

Ювелирные украшения «Олох эргиирэ» (Колесо жизни) от линии Алтан-Арт!

В якутской мифологии жизнь — это бесконечная спираль, вечный круг. И на его ось нанизывается время — вечная субстанция, которая неспешна и независима. Сменяются поколения, уходят эпохи, стираются цивилизации — лишь колесо времени сквозь тысячелетия двигает свой круг.

По кругу идёт и вечный якутский календарь. Именно символы вечности, их прообраз послужили источником вдохновения для создания коллекции «Олох эргиирэ — Колесо жизни». Дизайнерские украшения от компании «Камелек» преобразят даже самый простой образ в актуальный и запоминающийся, добавят изюминку. Алтан-Арт — новое прочтение древних традиций!

Уникальную авторскую задумку Катерины Этно воплотили в жизнь художники Андрей Зыков, дизайнер Сахаайа Соркомова, мастер — ювелир Антон Григорьев.

Линия «Туой Арт» — одно из основных направлений компании «Камелек». Керамика- древнее ремесло, оно было развито у наших предков, древние гончары- горшени были почитаемы наравне с кузнецами и шаманами. Об этом говорят материалы археологических раскопок.

Посуду и утварь из природного материала- якутской глины «Камелек» стал делать в 2019 году и с тех пор они успели завоевать внимание покупателей.

Экологичность, пластичность, красота- всё на стороне этого вида декоративно — прикладного искусства. Сегодня гончары Туой Арт творят из керамики посуду, утварь для обряда, сувениры.

Возрождение забытых традиций, возвращение утерянных смыслов- наша миссия.