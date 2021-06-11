«Камелек» на днях Якутии в Татарстане

Не секрет, что миссией нашей компании является сохранения национальных традиций декоративно-прикладного искусства, который включает создание (производство), популяризацию (интеграцию в современное общество), преемственность (обучение) и продвижение (реализацию) изделий народных промыслов и ремесел.

Именно с этой целью наша торгово-производственная компания «Камелек» во главе с руководителем Ольгой ГРИГОРЬЕВОЙ 7-11 июня выехала в Республику Татарстан, где проходят Дни Якутии.

Являясь также председателем ассоциации «Сделано в Якутии», Ольга Григорьевна активно принимает участие в мероприятиях на уровне руководства двух регионов: круглые столы и практикумы, выставка-ярмарка «Сделано в Якутии», выставка ИТ-проектов Якутии «SakhaInnovation», выставки «От Олонхо к пространству творчества», «Материальная культура Якутии конца XIX — начала XX веков», фестиваль якутского кино «Легенды Земли Олонхо», межрегиональный практикум «Формирование комфортной городской среды», товарищеские спортивные встречи по национальным видам спорта и мн. др.

Наша компания продемонстрировала якутскую национальную посуду и сувениры, получив широкий отклик у местных жителей. В рамках рабочего визита мы надеемся установить добрые связи с Татарстаном для долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества.