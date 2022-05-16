Какой объект лидирует в рейтинговом голосовании за благоустройство?

Более 5200 жителей Якутска уже сделали свой выбор по отбору общественных пространств для благоустройства в 2023 году на единой федеральной платформе https://14.gorodsreda.ru/. У остальных горожан еще есть шанс проголосовать за объект, который, по их мнению, следует благоустроить в первую очередь. В голосовании, которое проводится с 15 апреля по 30 мая 2022 года, могут участвовать все граждане от 14 лет.

В Якутске из 5 объектов, заявленных на голосование, лидирует благоустройство набережной озера Сайсары и сквера Матери (около 3000 голосов), на втором месте – набережная по мотивам произведения Тимофея Сметанина «Лоокут уонна Ньургуhун» (якутский вариант «Ромео и Джульетта») (около 900 голосов), на третьем – благоустройство набережной имени Романа Михайловича Дмитриева (более 800 голосов).

Граждане могут выбирать понравившиеся дизайн-проекты по благоустройству в Якутске до 30 мая через портал «Госуслуги», в личном кабинете, либо на сайте https://14.gorodsreda.ru/.

Как отметил главный архитектор города Якутска Семен Сергеев, решение о том, какой объект будет благоустроен в ближайшее время, зависит исключительно от самих горожан.

«Поэтому призываю всех неравнодушных горожан ознакомиться со всеми дизайн-проектами на сайте рейтингового голосования и сделать свой выбор», – обратился Семен Сергеев к жителям города Якутска.

В этом году в рейтинговом голосовании за объекты благоустройства на 2023 год принимают участие 5 общественных территорий.

1. Благоустройство набережной озера Сайсары и сквера матери.

На объекте планируется организация кругового движения для велосипедистов вокруг озера, устройство пешеходных дорожек в сквере Матери, строительство нового пешеходного моста по улице Ойунского, а также создание спортивной зоны около СК «Триумф». По всей протяженности набережной озера Сайсары предусмотрены обустройство открытых бассейнов возле «Триумфа» и лодочной станции. Планируется благоустройство территории, капитальный ремонт дорог и тротуаров, строительство новых объектов, освещение проезжей части, пешеходных зон и спортивных площадок, капитальный ремонт сквера Матери.

2. Благоустройство набережной имени Романа Михайловича Дмитриева.

Проект «Благоустройство набережной Романа Дмитриева» будет реализован вдоль территории площади Победы, вдоль дороги, соединяющей улицу Хабарова и остров Малый Хатыстах, и на территории городского пляжа. Проект предусматривает устройство пешеходных тротуаров, велосипедных дорожек, амфитеатра, благоустройство городского пляжа, озеленение.

3. Благоустройство сквера строителей.

Участок для будущего сквера расположен в центре кольцевого перекрестка улиц Кальвица, Свердлова, Жорницкого и Пирогова.

«Сквер строителей» включает в себя асфальтирование пешеходных зон с удобными зонами отдыха, обустройство парковки, устройство инсталляции «Строительство», ухоженных газонов с высаженными деревьями.

4. Благоустройство набережной по мотивам произведения Тимофея Сметанина «Лоокут уонна Ньургуhун» (якутский вариант «Ромео и Джульетта»).

На объекте по проекту предусмотрены установка арт-объектов, велосипедных парковок, теплого павильона, малых архитектурных форм, лестниц и пандусов, благоустройство набережной со смотровыми площадками, устройство моста через озеро «Теплое».

5. Благоустройство сквера имени Федора Кузьмича Попова.

Сквер будет находиться на территории перекрестка улиц Дзержинского и Федора Попова. На сквере будет расположен памятник Герою Советского Союза Федору Кузьмичу Попову. По проекту благоустройства предусмотрены устройство пешеходной дорожки, озеленение, установка малых архитектурных форм.

Напомним, Всероссийское рейтинговое голосование за объекты благоустройства организовано в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Выберите из списка общественную территорию, которая, по вашему мнению, должна быть благоустроена в первую очередь.

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