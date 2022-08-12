Какой будет алмазная столица России

Мастер-план города Мирный обсудили глава Якутии и генеральный директор АЛРОСА.

Глава Якутии Айсен Николаев встретился с генеральным директором АЛРОСА Сергеем Ивановым. Встреча была посвящена обсуждению мастер-плана города Мирный.

Айсен Николаев и Сергей Иванов отметили важность этого документа для будущего алмазной столицы России. Согласно мастер-плану, Мирный будет развиваться как город для комфортной жизни на Севере, центр промышленного туризма и образовательный кластер. Документ подразумевает не только разработку инженерных и архитектурных решений, адаптированных для условий Крайнего Севера, но и создание сети общественных пространств для развития человеческого капитала, в том числе – условий для образования, культуры и спорта.

Работа над мастер-планом заняла более года. За это время был проведен сбор первичных данных о городе и его сообществах, а также – опрос горожан, анализ и систематизация данных. Во время работы над мастер-планом было собрано более двух тысяч предложений от горожан.

Руководство республики и алмазодобывающая компания готовы объединить усилия для решения задач по развитию Мирного. АЛРОСА принимает деятельное участие в развитии региона, вкладывает значительный объем средств в социальную сферу, здравоохранение, образование, благоустройство.

Как подчеркнул Сергей Иванов, предложенные сегодня инициативы синхронизированы с планами компании, причем, даже не на 20-30 лет, а далеко за границами этого горизонта. «Возобновление добычи на трубке «Мир», создание дополнительных рабочих мест, интеграция с федеральными программами и по жилью, и по медицине, и по образованию, — все это мы считаем своими первоочередными задачами», – сказал глава АЛРОСА.

Подводя итоги обсуждения документа, Айсен Николаев отметил, что документ направлен на решение главной задачи: люди в Мирном должны жить комфортно. «Исходя из этого, возникают направления, связанные со строительством новых кварталов, дорог, новых общественных пространств. При этом город Мирный должен развиваться в разных направлениях – есть прекрасные перспективы для промышленного туризма, и здесь предстоит много работы с точки зрения архитектуры, градостроительства. Важно развивать и образовательный потенциал, и это тоже отражено в мастер-плане. Сегодня в процессе обсуждения документа были подняты новые задачи, связанные с экономикой города. Уверен, что улучшение качества жизни горожан станет импульсом для развития бизнеса, прежде всего, малого», – сказал Ил Дархан.

Он также сообщил, что в ближайшее время будет подписан указ по развитию Мирнинского района до 2030 года, при этом ряд мероприятий, которые обсуждены на встрече, будут прорабатываться уже сейчас, одновременно с окончательным утверждением мастер-плана.