Как выбрать банк для открытия расчетного счета предпринимателя

Надежный банк – опора для любого бизнеса. Чтобы не столкнуться с безосновательными отказами в проведении операций, блокировкой счетов или длительным решением проблемных ситуаций, следует внимательно подходить к выбору финансовой организации для сотрудничества.

Планируя открыть расчетный счет в банке, следует выбирать организацию, имеющую статус системообразующей. Это гарантирует ее стабильность при любых экономических потрясениях, так как ей будет обеспечена поддержка государства.

Кроме того, обратите внимание на следующие нюансы:

Наличие лицензии. Легко проверяется путем загрузки документов с официального сайта. Организация, которой нечего скрывать, оставляет цифровые копии или, как минимум, информацию о номерах лицензий на работу в открытом доступе. Надежность финансовой организации. О том, что банк стабилен, свидетельствую следующие параметры: срок работы от 10 лет, реализация зарплатных проектов большого числа организаций, периодическое поглощение других, более мелких структур в рамках цессии; Обеспечение банком страхования вкладов. На сайте ЦБ (Центрального Банка) следует искать рядом с наименованием организации аббревиатуру ССВ (Система страхования вкладов). Это дает гарантию на возмещение средств предпринимателей в случае возникновения финансовых проблем у кредитной организации.

Что касается отзывов и комментариев, то они всегда субъективны, чаще всего, имеют отношение к одной конкретной ситуации. Опираться на них довольно рискованно. Лучше всего при выборе банка оперировать проверенными данными и фактами.

Открыть расчетный счет онлайн – это легко

Идеальный выбор для оперативного открытия и обслуживания счета – банк с удобным дистанционным обслуживанием. Полнофункциональный личный кабинет позволяет подавать заявки, управлять счетами и денежными средствами на них, не выходя из дома или офиса, находясь на удаленной рабочей площадке, в любом регионе и в любое удобное для клиента время.

Все что требуется – определиться с тарифом и подать предварительную заявку, указав контактные данные для обратной связи. Представители банка выходят на связь самостоятельно. Печатная версия договора доставляется для подписания по месту нахождения заявителя.

Оперативность работы, компетентность сотрудников и многофункциональные продукты – признаки действительно надежного, современного и удобного банка для открытия расчетного счета.

Акционерное Общество «Тинькофф Банк»

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