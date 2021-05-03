Как в этом году пройдет Бессмертный полк?

В этом году всероссийская акция пройдет онлайн. Она начнется 9 мая в 15.00 часов по местному времени.

Чтобы фотографии ветеранов были включены в онлайн-трансляцию необходимо подать заявку до 7 мая 2021 года на сайте проекта «Бессмертный полк» https://2021.polkrf.ru/ или через социальные сети ВК vk.com/polk_app и Одноклассники ok.ru/app/polk, также на сайте «Банк памяти».

Организаторы сообщают, что после регистрации авторы одобренных заявок получат уведомление о том, когда именно покажут трансляцию с их близкими в строю «Бессмертного полка». Поделиться ссылкой на точное время трансляции можно со своими родными и друзьями. Все пользователи по окончании шествия смогут получить фрагменты той части, где демонстрировались фотографии.

Краткая инструкция по заполнению заявки:

— Зайдите на сайт 2021polkrf.ru;

— Нажмите на кнопку: «Принять участие»;

— Выберете регион участия;

— Зарегистрируйтесь в проекте через e-mail, либо номер телефона — получите код доступа к личному кабинету;

— В личном кабинете введите фамилию, имя, отчество участника, его годы жизни, прикрепите фотографию, а также добавьте свою фотографию. Обращаем внимание, что фотографии должны быть размером не более 5 мегабайт.

— В личном кабинете можно воспользоваться возможностями редактирования фото. Нажмите кнопку подачи заявки и следите в личном кабинете за ее статусом. Всего в личном кабинете участника можно разместить до 15 героев.

Присоединяйтесь к «Бессмертному полку-онлайн!» Вместе мы сохраним память о героях!

«Бессмертный полк» — общественная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. В рамках акции каждый год 9 мая или в ближайшие даты ее участники проходят колонной с фотографиями своих родственников-ветеранов. В 2020 году общероссийская акция «Бессмертный полк» впервые полностью прошла в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса.

Трансляция шествия «Бессмертный полк онлайн» проводилась на сайте polkrf.ru, а также в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники», в онлайн-кинотеатре Okko.