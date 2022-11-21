Как, сколько и за что платят участникам спецоперации

В Якутии установлены единовременные выплаты для участников СВО, получивших ранения, а также для близких родственников погибших бойцов.

Указом главы Республики Саха (Якутия) установлены единовременные выплаты для участников СВО, получивших ранения, а также для близких родственников погибших бойцов.

Предусмотрена единовременная выплата при выезде одного члена семьи или близкого родственника к месту лечения гражданина, принимающего участие в специальной военной операции и получившего ранения.

Подробнее с текстом Указа Главы Республики Саха (Якутия) «О единовременных выплатах гражданам, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции, и членам их семей» можно ознакомиться здесь .

Напомним, что в Якутии уже действуют такие меры поддержки семьям военнослужащих, как единовременная региональная выплата в размере 200 тысяч рублей, освобождение от оплаты детского сада, обеспечение бесплатным питанием в общеобразовательных организациях детей военнослужащих – учащихся 5-11 классов, предоставление бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря детям в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет.

Кроме того, детям военнослужащих предоставляется право на приоритетное заключение договоров на целевое обучение в высших и средних профессиональных учебных заведениях за счет средств государственного бюджета, а тем, кто обучается в высших и средних профессиональных учебных заведениях, устанавливается повышенная стипендия в период военной службы родителя. Принято решение об оказании помощи на газификацию жилых домов ветеранам боевых действий и семьям мобилизованных, военнослужащих и граждан, заключивших в добровольном порядке контракты, принимающих участие в выполнении специальных военных задач.