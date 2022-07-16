Как получить кредитные каникулы?
Заявление о предоставлении льготного периода могут подать заемщики, у которых доход уменьшился более чем на 30%. При обращении в июле 2022 года нужно сравнить доход за июнь и среднемесячный за 2021 год, сообщает тгк @gosuslugi
Кредитные каникулы можно получить только по договорам, заключенным до 1 марта 2022 года. Заявление в банк нужно отправить до 30 сентября.
Максимальный размер потребительского кредита — 300 000 ₽, кредитной карты — 100 000 ₽, автокредита — 700 000 ₽, ипотеки в Москве — 6 000 000 ₽, в Московской области, Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке — 4 000 000 ₽, в других регионах — 3 000 000 ₽.
Срок льготного периода — до 6 месяцев. В это время можно не вносить платежи или уменьшить их до комфортной суммы. Но долг не списывается, это просто отсрочка уплаты.
В течение льготного периода начисляются проценты:
по ипотеке — ставка из договора
по другим кредитам — ⅔ среднерыночной стоимости
Заплатить их нужно в конце графика погашения. Для кредитных карт — в течение 720 дней после льготного периода. Все посчитает банк.
Требование о предоставлении льготного периода нужно направить в банк. Если условие о снижении дохода и лимитах соблюдается, он не может отказать в кредитных каникулах.
Если в 2020 году по тому же договору уже использовался льготный период, можно взять каникулы еще раз по новым правилам.
Основные условия кредитных каникул в 2022 году
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