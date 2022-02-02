«Куравлевская» улыбка якутского парня Алексея Шутова

«Не обольщайся. Он не даст тебе интервью!», — сказал мне коллега-радиожурналист, когда я ринулась с репортером за кулисы кинотеатра «Лена» в поисках Леонида Куравлева. Встреча с делегацией советских актёров состоялась в Якутске в конце 80-х. «Это на экране он такой душка жизнерадостный, а в жизни контрастно скучен, мрачен, не разговорчив, впрочем, как и большинство талантливых комиков на свете!».

«Ни за что не поверю!», — сказала я, и рванула навстречу к герою дня. Едва я поприветствовала актера: «несколько слов для якутского радио… «, как Леонид Куравлев прищурился и решительно скалой двинулся мимо меня вперед, обронив фразу: «Извините, не нахожу нужным. Я спешу». Да, действительно, я убедилась: Куравлев в жизни и на экране — разные люди. Осадок обиды, признаюсь, остался, но ненадолго.

В начале 90-х в Якутск приехала приемная комиссия ВГИКа во главе с преподавателем Альбертом Филозовым. Комиссия на собеседованиях была чрезвычайно строга . Юные дарования через одного «вылетали» с отказом. И вот перед педагогами предстал 16-летний юноша ( 9-классник одной из школ Якутска , фамилии, жаль, не помню). Голубоглазый, кучерявый блондин с упрямым чубчиком на голове, с открытой и дерзкой улыбкой на лице. Немного наивный, но смелый пацан… Ему сразу отказали: «Рано тебе еще во ВГИК, школу закончи и потом приходи!». А тот не унимался: «А я школу в Москве закончу, послушайте, посмотрите, я еще много чего умею!». И только Альберт Филозов царственно изрек: «Что вы творите , коллеги? Это же юный Куравлев перед нами! Таких светлых, лучезарных лиц в нашем кино катастрофически не хватает! Экран скучает без куравлевской улыбки! Надо брать!».

И этого юношу взяли на курс в виде исключения, заверив, что вопрос о 10- классе будет согласован с администрацией школы и родителями. Неизвестна судьба этого счастливого студента из Якутска. Надеюсь, что он стал успешным актером и хорошим человеком (одноклассники, возможно, вспомнят его). А затем, после работы комиссии, я спросила у Альберта Филозова: «А зачем нам второй Леонид Куравлев, когда есть один, неповторимый?» — он ответил: «Кумиры стареют, и бриллиант способен покрыться пылью времен. Леонид — уже другой, серьезный. Я скучаю по куравлевским искрам, лучам, всплескам юмора и радости на экране».

А ведь, и правда, мы скучаем уже давным-давно, даже когда он был жив. Он и сам скучал…

Альбина Данилова

От редакции

SakhaLife рассказали, кто же такой этот голубоглазый, кучерявый блондин с упрямым чубчиком на голове с куравлевской улыбкой. Им оказался Алексей ШУТОВ, выпускник школы 1992 года. Альберт Филозов был прав, разглядев в мальчишке актерское будущее: сегодня Алексей – актер театра и кино, в 1995 году закончил актерский факультет ВГИКа мастерской Армена Джигарханяна и Альберта Филозова. Работал в

Театре Джигарханяна, Театральной компании Сергея Виноградова, Центре драматургии и режиссуры

Рощина и Казанцева, Театре «Человек», «Активный театр», в «музыкальном театре Карелии».

Последние годы живет Минске и работает в Молодежном театре. Снимался в сериалах «Вызов»,

«Последний кордон», «Возвращение Мухтара», «Ефросинья», «По законам военного времени» и др.

Внешнее сходство с великим актером, любимцем страны Леонидом Куравлевым заметно. Но помогла ли Алексею в актерской карьере та самая «куравлевская» улыбка, которую заметил в упорном вихрастом школьнике Филозов? Кто знает. Но вот то, что она дала простому якутскому парню счастливый билет в российский кинематограф — несомненно.

Пожелаем же Алексею ШУТОВУ дальнейших успехов!