Как день борьбы за права рабочих стал семейным праздником

День Весны и Труда – праздник, отмечаемый в первый майский день, начинался в истории как политический день борьбы трудящихся за свои права.

В наше время 1 мая охотно отмечается всеми, в том числе людьми, далекими от политических лозунгов. Даже во время определенных ограничений, связанных с пандемией или с плохой погодой, этот день означает начало последнего месяца весны, после которого наступает лето.



Для многих из нас Первомай был и остается в некотором роде даже традиционным, семейным праздником. Как и во многих других, в нашей семье тоже бережно хранятся фотографии с первомайских демонстраций. На них мои бабушки и дедушки, мама и папа, младший брат… Мы всегда активно и с большим желанием участвовали в первомайских демонстрациях. Добрая память об этих ярких событиях сохранилась из детства на всю жизнь.



История Первомая сама по себе очень интересна. День весенней борьбы возник в середине XIX века в рабочем движении, выдвинувшем в качестве одного из основных требований — введение восьмичасового рабочего дня. Первыми с этим требованием выступили рабочие Австралии 21 апреля 1856 года. 1 мая 1886 года анархические организации США и Канады устроили ряд митингов и демонстраций.



В Российской империи Первое мая, как день международной солидарности трудящихся, впервые отметили в 1890 году в Варшаве проведением массовой стачки. С 1897 года маёвки стали носить политический характер и сопровождались массовыми демонстрациями. Первомайские выступления рабочих после 1901 года заканчивались столкновениями с войсками. По этой причине в царской России начала ХХ века этот праздник был запрещен.

После Октябрьской революции 1917 года Первое мая стало отмечаться на государственном уровне. В РСФСР первоначально он назывался День Интернационала, позднее стал называться Днем международной солидарности трудящихся и носил это название вплоть до 1991 года.



Так же было и в Тимтонском, позже – в Нерюнгринском районе. В Чульмане Первомай отмечали с 20-х годов ХХ века. После того, как в 1975 году рабочий поселок Нерюнгри получил статус города, Первомай в быстро растущем городе становился всё более массовым.

Многое о Первомае могут рассказать экспонаты нашего музея «Мир времени» в Нерюнгри. Обычно именно к 1 мая, а также к 7 ноября, лучшие трудовые коллективы за успехи в производственных показателях награждались переходящими знаменами победителей в социалистическом соревновании. Это было очень почетно, потому именно с этими знаменами представители трудовых коллективов выходили на первомайские демонстрации.



В нашем музее собрано несколько десятков таких знамен, и эта коллекция постоянно пополняется. Знамена большие – каждое размером примерно полтора на два метра. Все они либо светло-красного, либо темно-красного цвета, и довольно тяжелые, потому что сделаны из бархата. Все надписи, гербы, изображения Ленина и Сталина, лаврово-дубовые ветви на них не просто нарисованы или отпечатаны, а тщательно вышиты золотыми нитями.

Из сталинского времени сохранилось «Переходящее красное знамя торгово-нетоварной артели инвалидов за лучшие показатели в работе». Выше этой надписи вышиты профили Ленина и Сталина.

Из той же эпохи, и тоже с Лениным и Сталиным – «спортивное» знамя с надписью «Лучшему другу физкультуры товарищу Сталину – наш физкультурный привет. Дорожный совет спортивного общества «Локомотив».

«Переходное знамя лучшему цеху за образцовую постановку профсоюзной работы завода имени Металлургов».

«Лучшему цеху Ленинградского мясного комбината за лучшие достижения решений ЦК ВКП (б) 22.12.1933, занявшему первое место в конкурсе-соревновании цехов за лучшее санитарное состояние».



Многие знамена были изготовлены во второй половине ХХ века, во время строительства Нерюнгри и ЮЯТПК. Без сомнения, город Нерюнгри возводился не только благодаря энергии и энтузиазму первостроителей, но и с помощью таких эффективных стимулов, каким было соцсоревнование.



Красное знамя с надписью «Нерюнгринский городской совет депутатов» и вышитым гербом РСФСР. Это знамя однажды реставрировалось, потому что сквозь красный бархат проглядывает слово «трудящихся». Потом горсовет переименовали, потому что не «трудящихся» в Советском Союзе не было. Знамя горсовета также пришлось переписывать.



Знамя 1972 года — с надписью вверху «Якутский горком КПСС и исполком горсовета». В центре тщательно вышит герб РСФСР, внизу другая вышитая золотом надпись: «Победителю в социалистическом соревновании между предприятиями в честь 50-летия ЯАССР».





Еще одно переходящее красное знамя относится к концу 70-х годов, когда уже строился город Нерюнгри. На одной его стороне вышито: «Нерюнгринский горком КПСС. Городской совет народных депутатов. Горком ВЛКСМ». На другой стороне: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Победитель социалистического соревнования».

«Главное управление драгоценных металлов и алмазов при Совете министров СССР и ЦК профсоюза рабочих металлургической промышленности». Ниже вышитого герба СССР надпись «Победителю во Всесоюзном социалистическом соревновании». Этот раритет попал в наш музей из Алданского района.



Соцсоревнование проводилось и по отдельным отраслям. Вот еще одно знамя из этого музея: «Совет министров ЯАССР. Обком профсоюза работников госучреждений. Победителю в социалистическом соревновании по государственному страхованию».

Есть и такое знамя, которое вручалось «Победителю в областном соревновании и лучшую постановку культурного обслуживания сельского населения». На обороте золотыми нитями вышито: «Под знаменем марксизма-ленинизма, под руководством Коммунистической партии – вперед, к победе коммунизма!»



Одно из последних приобретений музея «Мир времени» — знамя выпуска января 1924 года, месяц смерти Владимира Ильича Ленина. По сравнению с поздними знаменами оно более простое. На красном кумаче с помощью трафарета типичным шрифтом 20-х годов написано: «Пускай ты умер, дело твоё — живо». Очевидно, это знамя «видело» прощание с Лениным и дальнейшее перемещение вождя революции в Мавзолей.



Сегодня эти красные знамена, конечно, уже не участвуют в первомайских демонстрациях. Современный Первомай – это флаги России и различных политических партий, плакаты и лозунги с различными призывами. Тем не менее, и сегодня по традиции многие лозунги пишутся на красном фоне, как это было во времена кумача. Первомай давно стал мирным и, в некотором роде, даже семейным праздником, одним из наших любимых праздников весны. Тем не менее, он остается одновременно символом борьбы трудящихся за свои права, за социально ориентированное государство.



Наш город и район по историческим меркам еще очень молоды. Несмотря на это, у каждого поселения — Чульман, Беркакит, Серебряный Бор, Иенгра, Золотинка, Нерюнгри – есть своя история, которую мы любим, храним и изучаем, в том числе, благодаря сохранению предметов прошлых эпох.



Уважаемые жители Нерюнгринского района и Республики Саха (Якутия), дорогие друзья!

От всего сердца поздравляю вас с замечательным праздником — Днем Весны и Труда.

Желаю вам крепкого здоровья и семейного счастья, благополучия и процветания, мира и согласия, успехов и побед.

Пусть результаты труда каждого человека всегда радуют нас и вдохновляют на новые свершения!

Александр КОШУКОВ,

краевед, основатель музея «Мир времени», народный депутат Республики Саха (Якутия).