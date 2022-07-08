Александр Кобяк: «Благодарю АО «Саханефтегазсбыт» за поддержку проекта!»

Сегодня, 8 июля, из Якутска стартовала самая большая в истории авто-мотоколонна по трассе «Колыма». Событие будет занесено в Книгу рекордов России. Байкеры и автолюбители откроют поездку в Якутию и Магадан как новое направление для туризма. Всего в проекте участвуют 75 человек, в том числе 45 мотоциклистов с более чем 30-ти городов страны. Организатор авто-мотопробега, основатель движения «Сел и поехал» Павел Кобяк поблагодарил руководство компании «Саханефтегазсбыт» за поддержку.

Компания «Саханефтегазсбыт» — надежный партнер значимых для республики проектов. Со слов Павла Кобяка, задача авто-мотопробега — доказать туристам со всего мира о том, что путешествовать по России интересно и безопасно. Благодаря СНГС, участники маршрута Якутск-Магадан будут обеспечены топливом.

По плану по самой крупной федеральной трассе на Востоке страны колонна проедет 5 дней. В Магадане 15-16 июля состоится крупнейший сбор мотоциклистов страны «Мото треффен».

До Якутска участники добрались на турэндуро мотоциклах из самых крупных российских городов. Большинство ни разу не были в Якутии и Магадане. «Дорога очень непростая. Я сам лично проезжал четыре раза. В том числе в 2016 году, когда снимали художественный фильм и в прошлом году, потом на машине еще. Встретились с руководством ГУ МЧС. Они там будут нас ждать. Первая остановка у нас — Хандыга», — рассказал гость.