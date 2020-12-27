Из наградного указа исчезла фамилия ЯКНК

25 декабря SakhaLife, имея копию зарегистрированного, но еще не опубликованного наградного указа главы республики, сообщил о некоторых награжденных государственными наградами республики, сделав упор на Александра ЗАХАРОВА-ЯКНК, пользующегося неоднозначной репутацией в обществе.

Текст указа довольно длинный – на 13 страницах, что бывает достаточно редко. Всего в копии зарегистрированного, но еще не опубликованного указа № 1604 от 24 декабря государственными наградами республики поощрены 140 якутян:

Заслуженный врач Республики Саха (Якутия) — 8 человек;

Заслуженный геолог Республики Саха (Якутия) – 1 человек;

Заслуженный горняк Республики Саха (Якутия) – 1 человек;

Заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия) – 1 человек;

Заслуженный журналист Республики Саха (Якутия) – 1 человек;

Заслуженный землеустроитель Республики Саха (Якутия) – 1 человек;

Заслуженный работник здравоохранения Республики Саха (Якутия) – 1 человек;

Заслуженный работник культуры – 7 человек;

Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия) – 6 человек;

Заслуженный работник нефтегазовой и газовой промышленности – 1 человек;

Заслуженный работник образования – 3 человека;

Заслуженный работни сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) – 5 человек;

Заслуженный работник социальной защиты Республики Саха (Якутия) – 1 человек;

Заслуженный работник сферы обслуживания Республики Саха (Якутия) – 3 человека;

Заслуженный строитель – 2 человека;

Заслуженный юрист – 1 человек;

Грамота главы Республики Саха (Якутия) – 34 человека;

Знак отличия Республики Саха (Якутия) «Гражданская доблесть» — 63 человека.

Из 140 награжденных, согласно копии зарегистрированного, но еще не опубликованного указа главы Якутии, SakhaLife назвал 13 наиболее громких фамилий. Новость вызвала большой общественный резонанс, она активно обсуждалась в соцсетях и мессенджерах. И лишь одна персоналия вызвала в обществе много вопросов, а то и открытого неприятия – Александр ЯКНК-ЗАХАРОВ, руководитель службы контроля One Click Yakutia.

26 декабря, после обеда SakhaLife сообщили, что указы главы республики вступают в силу только после опубликования в государственных СМИ. Наградной указ №1604 не опубликован до сих пор. И в его окончательной версии нет фамилии Александра ЯКНК-ЗАХАРОВА, сообщил SakhaLife высокопоставленный источник в администрации главы и правительства республики.

Между тем, указы главы республики с более поздними номерами уже опубликованы на официальных серверах.

Как сообщает источник в администрации главы и правительства республики, зарегистрированные указы главы обычно выходят в свет без изменений. Но бывают редкие исключения.

Таким образом, отметим, что фамилия Александра ЯКНК-Захарова была включена в проект наградного указа главы республики. В более поздней версии она отсутствует. Сам наградной указ на момент выхода данной статьи еще не опубликован.