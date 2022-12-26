Исторический парк приглашает на Новогодние праздники

Исторический парк «Россия – Моя история» приглашает на Новогодний фестиваль с 4 по 8 января

Дорогие друзья! Исторический парк «Россия – Моя история» поздравляет Вас с наступающим Новым Годом! Желаем Вам крепкого здоровья, хорошего настроения и ярких незабываемых событий!

В праздничные выходные с 4 по 8 января Исторический парк станет креативной площадкой для Новогоднего фестиваля. Праздничная программа будет проводится ежедневно по сеансам два раза в день: первый сеанс проходит с 12.00 до 15.00, второй с 15.00 до 18.00.

Программа начинается с премьерного показа новой мультимедийной выставки «Зимняя сказка с Чысхааном». Ее особенностью является интерактивная часть истории, посетители смогут стать непосредственными участниками мультимедийного спектакля, где оживут образы медведя, лося, быка и символ празднования Нового года в Якутии — Чысхаан. Проект включает в себя круговую визуальную демонстрацию зимних пейзажей, что позволяет смотреть историю в панорамном пространстве. Картины оживут, создавая красочный, волшебный мир вокруг. Зритель буквально окунется в зимнюю сказку, наблюдая за сюжетом со всех сторон.

После представления посетителей ждут новогодние игры и песочная анимация. В фойе первого этажа будут организованы настольные игры и начнет свою работу Мастерская Деда Мороза, где можно изготовить уникальные елочные игрушки своими руками.

Только 4 января посетителей ждет дополнительный мастер-класс «Рисуем Новый год» от известной художницы Миры Аргуновой.

В завершение каждого сеанса праздничной программы гостей ждет кинопоказ. Среди представленных кинокартин фантастический и сказочный фильм «Бэйбэрикээн 2», «Чысхаан», «Көҥүл боотурдар» и «Кыhын тымныы эрээри дьоллоох дьоҥҥо ичигэс». Стоимость входного билета на программу – 500 рублей.

4 и 7 января в Историческом парке состоится молодежная программа «AllКвиз». Участников ждут вопросы по кино и музыке, истории и географии, мифах и легендах, литературе и искусству, играм и анимационным произведениям и максимально непринуждённая атмосфера. Квиз будет включать в себя 3 тура, взнос с участника — 250 рублей, возможна оплата по Пушкинской карте. Победители получат приятные призы от партнёров игры. Запись на AllКвиз можно сделать в личном сообщении ВКонтакте Исторического парка, либо в чат-боте Телеграма: @Myhistorypark_chat_bot. Условия и подробную информацию можно найти в социальных сетях учреждения.

6 января днем также пройдет специальная познавательная программа с участием сотрудников Нацархива РС(Я), а вечером с 16.00 посетителей ждет дискотека 80-х «Назад в СССР» с приглашенным профессиональным ведущим. Гостей ждут конкурсы и игры, зажигательные танцы и хорошая музыка. Вход на вечеринку – 500 рублей.

Также в течение всех праздничных дней в Историческом парке будут работать: самая масштабная выставка об истории республики «Современная история Якутии», инклюзивная анимированная выставка картин Миры Аргуновой «В ожидании чуда прозрения» и главная выставка 2022 года – «Украина. На переломах эпох».

За дополнительной информацией следите на официальных страницах Исторического парка «Россия – Моя история» в социальных сетях или обращайтесь по номеру телефона: 40-35-97.