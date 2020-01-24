Ирония судьбы по-якутски

В дежурную часть ОМВД России по Усть-Алданскому району Якутии обратилась жительница одного из сел по факту незаконного проникновения в её квартиру. Заявительница пояснила полицейским, что обнаружила у себя дома спящего мужчину.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий участковые уполномоченные полиции установили 21-летнего мужчину. Выяснилось, что подозреваемый состоит в отношениях с подругой потерпевшей.

Установлено, что в день происшествия молодой человек поссорился со своей девушкой и отправился распивать алкоголь. После чего он решил поговорить с ней и, подумав, что его девушка находится у своей подруги, отправился к ним. Но ему никто не открыл дверь квартиры. Решив, что девушки заперлись и намерено его не впускают, он разозлился и вышиб плечом дверь квартиры. Пройдя в чужой дом, подозреваемый понял, что ни хозяев, ни его девушки там нет, но квартиру он покидать не стал и вскоре там же заснул.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 «Нарушение неприкосновенности жилища» Уголовного кодекса Российской Федерации.