Ипотека подешевеет в 2023 году, если…

Глава Сбербанка Герман Греф ожидает в следующем году дальнейшего замедления инфляции в России и снижения ключевой ставки ЦБ. «Я думаю, что скорее всего, мы увидим дальнейшее снижение инфляции. Мне кажется, что в следующем году ставки Центральный банк может двигать вниз», — сказал Греф в интервью телеканалу «Россия 24».

«Бюджет будет дефицитным, соответственно, с ликвидностью должно быть все нормально. И я думаю, что депозитные инструменты будут находиться на уровне примерно инфляции, может быть, даже чуть ниже», — прогнозирует глава Сбербанка.

«Ставки по ипотеке остаются доступными. У нас средние ставки по ипотеке без поддержки чуть выше 10%, с господдержкой — 6,4%, самая дешевая ипотека для семей с детьми и «айтишников» — ставка порядка 4%. Если инфляция не будет расти, то ставки дальше могут снижаться», — сказал глава Сбербанка.

По словам Германа Грефа, до сентября Сбер почти вернул объем выдач ипотечных кредитов до докризисного уровня, и только в последний месяц показатель по выдаче снизился до 15%, по спросу примерно на 20%. Однако и здесь идет постепенное восстановление.

«До сентября ипотека в России росла хорошим темпом, и фактически мы восстановили уровень одобрения и объём выдачи до докризисного уровня. Вот начиная с конца сентября появилась новая тенденция. Тем не менее, ипотека остаётся доступной, мы видим стабилизацию цен на недвижимость на региональных рынках и серьёзное падение цен на московском рынке первичной недвижимости», — сказал Греф, сообщает Домклик