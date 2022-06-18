Ажиотаж на авторынке Владивостока — иномарки из Японии и Кореи подешевели

На вторичном рынке автомобилей из Японии и Кореи в Приморье из-за рекордного укрепления рубля начался ажиотаж. У автомобилей на японских аукционах цена ниже автомобилей из дилерских центров на два-три миллиона рублей, сообщает Байкал24.

Уникальная ситуация привела к ажиотажному спросу, когда за март, апрель и май текущего года через владивостокскую таможню были ввезены 31 865 автомобилей для личного пользования, на 38% больше, чем за эти месяцы в прошлом году.

Больше всего автомобилей ввезли в марте этого года, в прошлом году — в апреле. В июне ввезено более семи тысяч автомобилей. Рост показателей импортёры объясняют тем, что из-за укрепления национальной валюты цены на б/у иномарки снизились в рублях. Сейчас из-за снижения курса доллара и иены машины дешевеют почти вдвое и растёт спрос на автоимпорт.

Продажи растут и по корейскому направлению, которое не было востребовано в России. После санкций возить авто из Европы стало невозможно, Америка ввела эмбарго, а Япония — ограничения на экспорт автомобилей стоимостью выше 6 млн иен. Открытыми остались рынки Кореи и Китая, откуда везут и «немцев», и «американцев».

На японских аукционах продаются европейские машины премиум-класса с левым рулём, на которые действуют экспортные ограничения в стоимости выше в 6 млн иен, но в эту сумму укладывается практически любой автомобиль японского производства.

При этом дилеры рекомендуют покупать автомобили, не особенно популярные на российском рынке, поскольку самые востребованные модели в Японии поднялись в цене.