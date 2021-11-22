Художнику Семену Луканси предстоит расставание

С 20-28 ноября в Москве в Западном крыле Новой Третьяковки в Центральном зале Союза художников России проходит масштабная выставка «Таинственная Сибирь». На выставке представлен работы двух якутских художников — Семена Луканси и Миры Аргуновой.

В своем инстаграме Семен Луканси сообщил, что прервал поездку по Европе, чтобы успеть на открытие выставки, о чем совершенно не жалеет.

Также художник поделился, что после открытия выставки у него купили работу «Портрет якутской девушки 19-го века»

«Данная работа была мне очень дорога, я несколько лет отказывался продавать, но видимо пришло время расставаться. Работа ушла в частную коллекцию за рубеж в хорошие руки. Так что у вас есть прекрасная возможно успеть посмотреть эту и другие работы до 28 ноября. Успевайте, друзья!» — пишет Луканси.

Параллельно с этой выставкой, на том же этаже идет Всероссийская молодежная выставка, где представлены три новые работы Семена Луканси.