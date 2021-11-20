Два якутских автора вошли в особенный проект Третьяковки

В Москве в Западном крыле Новой Третьяковки в Центральном зале Союза художников России с 20 ноября по 28 ноября проходит масштабная выставка «Таинственная Сибирь», для участия в которой оргкомитет отобрал работы двух художников из Якутии — Семена Луканси и Миры Аргуновой.

Проект призван представить свежий и актуальный срез работ нового поколения сибирских художников, привлечь внимание публики к новым именам, помочь молодым талантам из регионов Сибири найти своего зрителя в широких кругах населения, расширить профессиональный опыт. Также задачей проекта является анализ сегодняшней ситуации в изобразительном искусстве сибирских регионов, увидеть направление, перспективы и векторы его развития. В экспозиции выставки представлены работы преимущественно молодых авторов Сибири.

«Для участия в проекте отобраны работы талантливых и перспективных молодых художников», — сообщается на сайте проекта.

Всего в экспозиции представлено не менее 100 произведений различных видов искусства из субъектов Сибирского федерального округа.

Из Якутии самолетом в Москву отправлены картины Миры Аргуновой «Многоликая Россия» и портрет заслуженного артиста России Болота Байрышева.

Подробную информацию о выставке можно получить на сайте http:// таинственнаясибирь.рф