Губарев недоволен итогами выборов главы Мирнинского района
Заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), лидер якутских коммунистов Виктор ГУБАРЕВ прокомментировал итоги досрочных выборов главы Мирнинского района, прошедшие 28 ноября 2021 года.
Вице-спикер парламента Якутии, руководитель Якутского республиканского регионального отделения политической партии КПРФ категоричен в своём мнении – он считает результаты досрочных выборов главы Мирнинского района не объективными из-за низкой явки избирателей и снятия с выборов кандидата на должность главы Мирнинского района от КПРФ Сергея КИРОВА, за которого готовы были проголосовать большинство мирнинцев.
«По итогам выборов в Госдуму, прошедших этой осенью, было высказано много предложений о том, что избрание наших глав, руководителей федеральной, республиканской и муниципальной власти должно стать честным и равным для всех, и что избиратели и все кандидаты могут использовать личное конституционное право.
Как показывают итоги досрочных выборов главы Мирнинского района, в избирательной кампании приняли участие всего 19 % от общего числа избирателей. 42 тысячи избирателей – не пришли голосовать. Голосовали немногим более 8 тысяч человек.
Представитель политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр БАСЫРОВ, прошедший самовыдвижением, набрал лишь 40 % голосов избирателей. В цифрах – это всего 3 тыс. 900 голосов из 50 тысяч.
Некрасиво сняли с избирательной гонки самого авторитетного человека, который занимал лидирующее место – Сергея Геннадьевича Кирова, популярного и опытного политика, который работал заместителем главы администрации Мирнинского района и выступал против оптимизации образования, здравоохранения. Совершенно незаконно, по надуманным причинам сняли с гонки», — говорит Виктор Губарев.
Сначала территориальная избирательная комиссия единогласно зарегистрировала его как кандидата, и он в течение нескольких недель вёл избирательную кампанию, прежде чем был снят с предвыборной гонки. Было подано заявление в Мирнинский суд о снятии регистрации, где представитель Мирнинской ТИК говорил о том, что регистрация кандидата прошла законно. В ходе рассмотрения апелляции в Верховном суде РС (Я), представитель этой же избирательной комиссии выступил с заявлением о том, что ТИК нарушила закон и незаконно зарегистрировала С.Г. Кирова.
Трудно комментировать такой поступок. И народ это видит. Не явившись на выборы, население выразило свой протест. Сегодня выборы закончились, а проблемы остались. Глава Якутии должен обратить на это внимание», — отметил Виктор Губарев.
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