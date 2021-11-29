Избран глава Мирнинского района

Досрочные выборы главы муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) состоялись.

По предварительным данным, победу на выборах одержал самовыдвиженец БАСЫРОВ Александр Валинурович, за которого проголосовали 40,92 % избирателей, принявших участие в голосовании.

За НОТТОСОВА Николая Макаровича, выдвинутого партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ, проголосовали 28,69 % избирателей.

За самовыдвиженца КОЛОДЕЗНИКОВА Георгия Петровича отдали голоса 10,75 % избирателей.

За остальных кандидатов голоса распределились следующим образом:

ПЕТРОВА Ольга Сергеевна, выдвинута ЛДПР — 7,14 %;

КОРОТКИХ Вячеслав Семенович, выдвинут политической партией КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ — 6,67 %;

СИВЦЕВ Алексей Иванович, выдвинут политической партией «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», — 2,59 %.

Жалоб и нарушений избирательного законодательства не зафиксировано, сообщает Центризбирком республики в своем телеграмм-канале.

СПРАВКА

Басыров Александр Валинурович

Член Регионального политического совета ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», и.о. председателя Общественной организации межрегиональный профессиональный союз работников АК «АЛРОСА» (ПАО) «Профалмаз»

Дата и место рождения: 05.04.1977 г., г. Мирный, Якутская АССР

Образование: высшее

Специальность по образованию:

Преподаватель физической культуры, Хабаровский институт физической культуры, 11998 г.,

Юриспруденция, Якутский государственный университет (филиал) Мирнинский политехнический институт, 2001 г.,

Директор по экономике и финансам, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2007г.

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

02.1995 — 01.1996 Тренер по футболу, средняя школа № 26 Республика Саха (Якутия), г. Мирный

01.1996 — 07.2000 Спортсмен-игрок футбольного клуба «Алмаз» Республика Саха Якутия) г. Мирный

07.2000 — 04.2002 Юрист в АУП КСК АК «АЛРОСА» Республика Саха Якутия) г. Мирный

04.2002 — 04.2007 Директор плавательного бассейна «кристалл» КСК АК «АЛРОСА» Республика Саха Якутия) г. Мирный

04.2007 — 04.2007 Заместитель директора по общим вопросам в АУП КСК Республика Саха Якутия) г. Мирный

04.2007 — 04.2012 Первый заместителем директора КСК АК «АЛРОСА» Республика Саха Якутия) г. Мирный

04.2012 — 10.2012 1-ый заместитель главы администрации по ЖКХ, имущественным и земельным отношениям Республика Саха (Якутия) г. Мирный

10.2012 — 03.2017 глава МО «Город Мирный» Республика Саха Якутия) г. Мирный

03.2017 — 12.2018 Начальник Управления социального обеспечения и регионального развития АК «АЛРОСА» Республика Саха Якутия) г. Мирный

12.2018 по настоящее время Исполняющий обязанности председателя Общественной организации межрегиональный профсоюз работников АК «АЛРОСА» (ПАО) «Профалмаз». Республика Саха Якутия) г. Мирный