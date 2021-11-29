29.11.2021
03:42
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Политика

Избран глава Мирнинского района

Досрочные выборы главы муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) состоялись.

По предварительным данным, победу на выборах одержал самовыдвиженец БАСЫРОВ Александр Валинурович, за которого проголосовали 40,92 % избирателей, принявших участие в голосовании.

За НОТТОСОВА Николая Макаровича, выдвинутого партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ, проголосовали 28,69 % избирателей.

За самовыдвиженца КОЛОДЕЗНИКОВА Георгия Петровича отдали голоса 10,75 % избирателей.

За остальных кандидатов голоса распределились следующим образом:

ПЕТРОВА Ольга Сергеевна, выдвинута ЛДПР — 7,14 %;

КОРОТКИХ Вячеслав Семенович, выдвинут политической партией КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ — 6,67 %;

СИВЦЕВ Алексей Иванович, выдвинут политической партией «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», — 2,59 %.

Жалоб и нарушений избирательного законодательства не зафиксировано, сообщает Центризбирком республики в своем телеграмм-канале.

СПРАВКА

Басыров Александр Валинурович

Член Регионального политического совета ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», и.о. председателя Общественной организации межрегиональный профессиональный союз работников АК «АЛРОСА» (ПАО) «Профалмаз»

Дата и место рождения: 05.04.1977 г., г. Мирный, Якутская АССР

Образование: высшее

Специальность по образованию:  

Преподаватель физической культуры, Хабаровский институт физической культуры, 11998 г.,   

Юриспруденция, Якутский государственный университет (филиал) Мирнинский политехнический институт, 2001 г., 

Директор по экономике и финансам, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2007г.

 ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

02.1995 — 01.1996 Тренер по футболу, средняя школа № 26 Республика Саха (Якутия), г. Мирный

01.1996 — 07.2000 Спортсмен-игрок футбольного клуба «Алмаз» Республика Саха Якутия) г. Мирный

07.2000 — 04.2002 Юрист в АУП КСК АК «АЛРОСА» Республика Саха Якутия) г. Мирный

04.2002 — 04.2007 Директор плавательного бассейна «кристалл» КСК АК «АЛРОСА» Республика Саха Якутия) г. Мирный

04.2007 — 04.2007 Заместитель директора по общим вопросам в АУП КСК Республика Саха Якутия) г. Мирный

04.2007 — 04.2012 Первый заместителем директора КСК АК «АЛРОСА» Республика Саха Якутия) г. Мирный

04.2012 — 10.2012 1-ый заместитель главы администрации по ЖКХ, имущественным и земельным отношениям Республика Саха (Якутия) г. Мирный

10.2012 — 03.2017 глава МО «Город Мирный» Республика Саха Якутия) г. Мирный

03.2017 — 12.2018 Начальник Управления социального обеспечения и регионального развития АК «АЛРОСА» Республика Саха Якутия) г. Мирный

12.2018 по настоящее время Исполняющий обязанности председателя Общественной организации межрегиональный профсоюз работников АК «АЛРОСА» (ПАО) «Профалмаз». Республика Саха Якутия) г. Мирный

Фото: с сайта Федерации профсоюзов РС (Я).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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