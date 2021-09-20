Губарев: КПРФ по-прежнему впереди всех!

В штабе КПРФ идет подсчет голосов. Коммунисты согласились поделиться с SakhaLife предварительными данными по Якутску.

По их данным, предварительно подсчитаны данные с 87 УИКов столицы. По партийным спискам впереди идет КПРФ – 29%, на втором месте «Единая Россия» — 20%. Отставание других партий настолько значительное, что КПРФ их в расчет не берет.

По одномандатному округу пока цифры штаб не озвучивает, потому что ситуация все время меняется. Тем не менее, Виктор Губарев заявил, что их кандидат Петр АММОСОВ значительно опережает остальных. На второе место выходят где-то Тумусов, где-то Черкашин.

— Мы победили в Мирном, Алдане, Нерюнгри, Ленске, то есть крупных городах. По Якутску еще продолжается подсчет, — отметил Виктор Николаевич в телефонном разговоре с SakhaLife.