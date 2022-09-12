Группа компаний «Оптимист» делает людей счастливее

Как говорится в первой строке пролога Евангелия по Иоанну, в начале было Слово. А у наших сегодняшних героев в начале пути была Идея. Идея создать современное, комфортное, отвечающее реалиям времени пространство, которое служило бы точкой притяжения горожан и гостей столицы. Это было 20 лет назад…

В 1998 году супруги Ирина и Иван Ивановы открыли сеть магазинов бытовых светильников «Свет». А спустя пять лет, в 2002 году, предприниматели открыли торговый центр «Оптимист» и сдали в аренду торговые площади. В этом же году распахнул свои двери первый в Якутске специализированный магазин «Галерея Света». Как признаются Ивановы, именно Идея упростить жизнь якутян, привнести в них комфорт, красоту и эстетику побудила их развитию собственного дела.

За двадцать лет ТЦ «Оптимист» прошел славный, большой путь. Сейчас это пятиэтажное здание в самом сердце Якутска, ежедневно служащее средоточием креативной, броской молодежи и деловых, предприимчивых людей бизнеса. С момента создания компания постоянно развивается и активно расширяет сферу деятельности по разным направлениям. Так, в 2006 году Ивановы открыли торговый центр «Апельсин», расположенного на одной из главных улиц столицы Якутии. За один год – с 2006 по 2007 годы – торговая площадь «Апельсина» увеличилась в 3 раза! Шаг за шагом, исследуя запросы и потребности земляков, Ивановы стали франчайзи лучших магазинов женской одежды, обуви, нижнего белья из разных уголков мира. Компании принадлежит розничная сеть, представленная магазинами известных мировых брендов, сочетающих в себе широкий ассортимент, высокое качество товара, доступные цены, комфорт и красоту: COLUMBIA, INCANTO, ELIS, CALISTA, BRANDS2GO. Группа компаний «Оптимист» является собственником крупных торговых площадей в Якутске, таких как ТЦ «Апельсин», ТЦ «Оптимист» и торгово-выставочный центр «ОптимистПроф». С 2017 года компания открыла и расширила новое для себя направление фитнес – клуб FIT-STUDIO.

На сегодняшний день в ТЦ «Оптимист» расположены 18 магазинов разного ассортимента, станция зарядки мобильных телефонов, кафе-мороженое и банкоматы. Торговый центр предлагает своим арендаторам широкий выбор услуг для успешного ведения бизнеса, включая реализацию продвижения торговой точки, складские помещения и комфортные условия для работы персонала. Благодаря профессиональному менеджменту компании, ТЦ «Оптимист» становится прибыльной основой реализации бизнес-проектов наших арендаторов. Широчайший выбор магазинов в Якутске, доступные цены и уникальная комбинация форматов ритейлинга – залог прекрасной атмосферы для семейного шопинга, привлекающего жителей и гостей столицы Якутии.

В ТЦ «Оптимист» работает слаженная, эффективная команда из 60 сотрудников, создающая продукты и условия для комфортного шопинга в нашем городе. В магазины INCANTO, CALISTA, Brands 2 Go на сегодняшний день требуются менеджеры по продажам, и администраторы магазинов INCANTO, CALISTA. Мы ожидаем от кандидатов активную жизненную позицию, нацеленность на результат, коммуникабельность, желание расти и развиваться, а также готовность работать в интенсивном режиме. Работа в нашей компании – это официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, социальный пакет, оплачиваемый проезд по России, постоянная скидка в магазинах компании, карьерный рост до старшего менеджера, управляющего, Руководителя отдела продаж. У нас развитая корпоративная культура, мы ценим наших сотрудников и вкладываемся в их рост. В ТЦ «Оптимист» каждый сотрудник имеет возможность посетить лучший фитнес-клуб в городе Fit Studio с 50% скидкой, мы проводим мотивационные игры, обучаем, и дарим возможность расти и развиваться вместе с компанией, получить неограниченные возможности карьерного и профессионального роста. Присылайте резюме на почту hr@optimist14.ru или на WhatsApp +7 (924) 360-21-36, звоните по номеру 32-20-00. Компания «Оптимист» динамично развивается, совершенствуется и транслирует все на своей странице инстаграм optimist_fashiongroup. Поэтому мы хотим видеть в своей команде целеустремленных и энергичных людей, ответственных и исполнительных, готовых вместе с нами повышать свой профессиональный уровень, строить карьеру и получать удовольствие от своей работы.

Компания «Оптимист» находится по адресу г. Якутск, ул. Орджоникидзе д.52, ТЦ Оптимист.