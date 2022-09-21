Горнолыжный комплекс «Лебединый» — уникальный природный рельеф для любителей горнолыжного отдыха

На форуме «Россия – спортивная держава» Якутия презентует горнолыжный комплекс «Лебединый»

В рамках X юбилейного международного форума «Россия – спортивная держава» 28-30 сентября в Кемерово руководство Минспорта Якутии и республиканской спортивной школы олимпийского резерва по лыжному спорту г. Алдан презентуют горнолыжный комплекс «Лебединый», сообщает пресс-служба Минспорта Якутии.

«Объект имеет серьезное значение для развития массового и профессионального спорта, а также для повышения туристической привлекательности района. Открытие горнолыжной трассы выведет развитие лыжного спорта в республике на новый уровень», — отметил ранее глава Якутии Айсен Николаев.

Горнолыжный комплекс «Лебединое» находится на 520 км южнее Якутска и на 270 км севернее Нерюнгри. Общая протяженность трасс будет составлять 11,5 км. Намечен закольцованный маршрут для ski-тура длиной 6 км. Суммарный перепад высот всех трасс равен 2995 м.

«Как мы знаем в Алданском районе развито железнодорожное сообщение с центрального региона до станции «Алдан» и по федеральной автомобильной трассе «Лена», а аэропорт «Нерюнгри» обслуживает регулярные пассажирские авиарейсы из Москвы, Иркутска, Новосибирска, Хабаровска и Владивостока, поэтому с транспортной логистикой проблем не будет. Зона проектирования объекта имеет уникальный природный рельеф, который не оставит равнодушным как любителей, так и профессионалов горнолыжного отдыха», – сказал министр по физической культуре и спорту РС (Я) Леонид Спиридонов.

Напомним, главное спортивно-деловое событие года – форум «Россия – спортивная держава» пройдет с 28 по 30 сентября в Кемерове, Белово, Междуреченске, Новокузнецке и Шерегеше.