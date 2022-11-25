25.11.2022
21:26
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Происшествия

Якутскэнерго: Горение на сопке не угрожает ЯГРЭС-2

По состоянию на вечер пятницы, 25 ноября, все оборудование и персонал Якутской ГРЭС-2 ПАО «Якутскэнерго» работают в заданном режиме. Перерывов в подаче газового топлива нет. Энергообъект обеспечивает надежное тепло- и электроснабжение потребителей.

Горение на сопке над Якутском не связано с работой теплоэлектростанции и не угрожает ее безопасной работе, сообщает пресс-служба ПАО «Якутскэнерго»

Видеофакт: Что происходит возле ГРЭС-2 Якутска?
Фото: Sakhalife
Источник: пресс-служба ПАО «Якутскэнерго»

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