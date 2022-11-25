25.11.2022
19:29
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Происшествия

Видеофакт: Что происходит возле ГРЭС-2 Якутска?

Соцсети и мессенджеры Якутска распространяют видео — открытое пламя на сопке в районе ГРЭС-2. Что там происходит?

Ответ уже разместил телеграм-канал Говорит Амбросьев (пресс-служба Сахатранснефтегаза):

Не беспокойтесь. Это производственный процесс — технологический выброс газа и сжигание на факеле на Якутском газоперерабатывающем заводе.

Источник: Whatsapp

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