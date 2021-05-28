Главный врач пожелал коллегам стойкости духа

Сегодня главный врач Якутской Республиканской клинической больницы Николай Васильев в честь Дня медицинской сестры и Дня акушерки вручил почетные грамоты и благодарственные письма большой группе медицинских сестер и акушерок Перинатального центра больницы за ту самоотверженную работу, которую они ежедневно выполняют. В своём выступлении главврач тепло поблагодарил коллег.











— Несмотря на сложившуюся ситуацию с коронавирусной инфекцией, напряженную работу всего коллектива больницы, не хотелось бы оставить без внимания такие знаменательные наши профессиональные праздники как Международные дни медицинской сестры и акушерки. Медсестры и акушерки – самая большая армия работников здравоохранения. Сегодня вы олицетворяете надежду многих людей на скорейшее выздоровление и возвращение к счастливой жизни, на счастливое материнство. Я благодарен вам за ваш труд, за то, с какой ответственностью вы относитесь к своим обязанностям. Хочу пожелать вам самим сохранить и сберечь свое здоровье, силы и эмоциональный настрой, благодаря которому вы каждый день достигаете успехов в своем деле.

Стойкости духа, профессионализма, веры в свою профессию и гордости за нее пожелал главный врач коллегам, вручая награды.