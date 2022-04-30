Главный кардиолог Минздрава РФ: Таких кардиоцентров в стране немного

Главный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов о перспективах нового Кардио-сосудистого центра Якутии

Открывшийся сегодня в Якутске Республиканский кардио-сосудистый центр позволит совершенствовать оказание медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также может стать хорошей базой для образовательного процесса. Об этом рассказал ЯСИА доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, генеральный директор НМИЦ кардиологии, главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России по Центральному, Уральскому, Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам Сергей Бойцов.

«Очень сильные впечатления. Переоценить важность данного центра невозможно, потому что таких примеров по стране немного. Этот центр решает вопросы не только вывода оказания медицинской помощи в новый технологический уровень, но и решает более значимые задачи», — поделился своими впечатлениями главный внештатный специалист кардиолог Минздрава по четырем федеральным округам Сергей Бойцов.

По его словам, центр позволить совершенствовать организационные вопросы и методические аспекты оказания помощи не только в стенах данного учреждения, но и в городских и центральных районных больницах.

«Идет речь о совершенствовании оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями в целом. Кардио-сосудистый центр также может стать очень хорошей базой для образовательного процесса, поэтому старт дан очень хороший, красивый и многообещающий», — заключил он.

Напомним, что новый Кардио-сосудистый центр станет структурным подразделением Республиканской больницы №1 — Национального центра медицины и призван стать одним из лучших учреждений здравоохранения на Дальнем Востоке. Общая площадь нового Кардио-сосудистого центра составляет более 20 тысяч кв метров. В медучреждении разместятся шесть клинических отделений: кардиологическое, неврологическое отделение острых нарушений мозгового кровообращения, сердечно-сосудистой хирургии, аритмологии, анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. Также будет три операционных зала, гибридная ангиографическая операционная, обычная ангиографическая операционная, МРТ, КТ, рентгенография, УЗИ, кабинеты реабилитации и физиотерапии. Объект рассчитан на 150 общих и 25 реанимационных коек.