Глава Якутии встретился с организаторами «Тотального диктанта»

В постпредстве Республики Саха (Якутия) состоялась встреча Главы республики Айсена Николаева с Ольгой Ребковец, членом Совета по русскому языку при Президенте России, учредителем фонда «Тотальный диктант» и писателем Андреем Геласимовым, автором текста диктанта-2020.

Для одного из самых ярких российских прозаиков, автора романов «Жажда», «Степные боги», «Холод», «Роза ветров», лауреата литературной премии «Национальный бестселлер», Андрея Геласимова, Якутия хорошо знакома и любима. С республикой его связывают годы учебы и работы в Якутском госуниверситете, здесь же он начал писать первые работы, нашел друзей и единомышленников. В 2010 году ему был вручен Знак отличия Республики Саха (Якутия) «Гражданская Доблесть».

Глава Республики поздравил Андрея Геласимова с выбором его в качестве автора «Тотального диктанта», подчеркнув, что это, «безусловно, общественное признание, которое сопоставимо с серьезной литературной премией». Он также предложил ряд проектов для дальнейшего сотрудничества. Среди них – публичная лекция в «альма-матер» писателя – в Якутском госуниверситете, ныне СВФУ, а также – семинар для молодых писателей Якутии. Такие семинары активно проводятся в республике, а с учетом опыта автора с мировым именем, несомненно, вызовут огромный интерес у начинающих якутских литераторов. Айсен Николаев также озвучил просьбу киностудии «Сахафильм» обсудить возможность съемки фильма по сценарию писателя.

Обращаясь к Ольге Ребковец, автору идеи и бессменному руководителю проекта «Тотальный диктант», Глава Якутии отметил: «В нашей республике сложились уникальные культурные условия, когда вместе с государственным русским языком жители региона бережно хранят и хорошо владеют своим национальным. Русский язык – это ключ к тысячелетней общей истории всех народов, живущих в России. Представители всех российских этносов используют его как язык общения, литературы, культуры, науки. Поэтому поправки в Конституцию о государственном статусе русского языка и о сохранении языкового многообразия, предложенные в поправках Президента РФ, своевременны и актуальны».

Айсен Николаев также подчеркнул, что Якутия вновь примет активное участие в «Тотальном диктанте», назвав акцию «одним из самых ярких и массовых общественных проектов в России 21 века». «Более того, в следующем году Якутск поборется за статус столицы «Тотального диктанта». Это будет последовательным шагом с учетом того, что автор диктанта этого года — выпускник и преподаватель Якутского госуниверситета», – подчеркнул Айсен Николаев.