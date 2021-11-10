Глава Якутии поручил районам получить паспорта готовности к прохождению отопительного сезона до 15 ноября

Итоги подготовки и начало прохождения отопительного сезона в Якутии рассмотрели 10 ноября на уровне главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева.

Министр ЖКХ и энергетики РС (Я) Вячеслав Емельянов сообщил, что во всех 36 муниципальных образованиях отопительный сезон начался своевременно. В навигацию доставлен плановый объем завоза топливно-энергетических ресурсов бъемом504 тыс. тонн.

Также глава ведомства отметил, что планомерная работа по модернизации и реконструкции объектов ЖКХ и энергетики дала положительную динамику по снижению технологических нарушений и аварий. Так, с начала отопительного сезона зафиксировано 160 технологических нарушений на объектах коммунального комплекса и энергетики, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года количество технологических нарушений уменьшилось на 12 единиц.

Анализ технарушений показывает, что причинами в большинстве сбоев в энергоснабжении являются порыв и облом траверсов опор электропередач в связи со стихийными явлениями, воздействие сторонних лиц на оборудование, на объектах коммунального комплекса причинами технарушений относятся порыв в тепловых сетях, нарушения в работе основного и вспомогательного оборудования. Все технарушения были устранены в кратчайшие сроки без последствий для потребителей.

На сегодняшний день ведется активная работа с муниципальными образованиями республики по получению паспортов готовности к отопительному сезону. По информации Ленского управления Ростехнадзора, на 10 ноября из 34-х муниципальных образований и 11-и городов республики, паспорта готовности к прохождению отопительного сезона ещё не получили город Ленск и 23 муниципальных образования республики.

Ил Дархан поручил главам районов получить паспорта готовности к прохождению отопительного сезона до 15 ноября.

Кроме того, профильному министерству совместно с ресурсоснабжающими предприятиями и муниципальными образованиями поручено обеспечить на местах должный запас топливно-энергетических ресурсов.

Отдельное внимание уделено обеспечению в регионе резервных источников питания для безаварийного прохождения отопительного сезона. Это становится актуальным, учитывая, что со следующей недели в регионе ожидается установление стабильной минусовой температуры.

Отметим, что в республике к прохождению отопительного сезона 2021-2022 годов подготовлены 1 165 котельных, 4 356 км тепловых сетей, 1 604 км водопроводных сетей, 762,5 км канализационных сетей, 29 544,1 км линий электропередач, 144 дизельных электростанций.