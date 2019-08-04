Глава Пенсионного фонда Якутии отдохнул на природе

Руководитель отделения Пенсионного фонда РФ по РС (Я) Георгий СТЕПАНОВ замечательно отдохнул с семьей и друзьями на природе, о чем сообщил в соцсети.

Прекрасные летние дни на Буотаме с семьёй и друзьями. Организовались за два дня, выехало 25 человек, включая 2-хлетнего ребёнка и 70-тилетнюю бабушку. Бутор на два дня, снаряжения для рыбалки, дизель генератор 😱. Только на перевозку на другой берег нам понадобился целый час 😆 Но это того стоило. Прекрасная природа Буотама, чистейшая речка с прозрачной водой, шикарные виды и эпические кадры! Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья. И конечно же радость общения с друзьями, игр и рыбалки с детьми, безмятежные и размеренные вечера в кругу близких к тебе людей. Полная идиллия. Но…

Если бы не слепни, комары и мошкара 😢 😖 😫 якутское лето было бы идеальным. С другой стороны это всегда непонимание нам где мы живем, чьи мы дети и не даёт нам расслабляться. @ Буотама.