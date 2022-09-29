Глава Нюрбинского улуса на своей инаугурации вспомнил жену…

В День государственности Республики Саха (Якутия) в Нюрбе ДК «Кыталык» им.Н.И. Харитонова-Чуор состоялась церемония вступления в должность Алексея ИННОКЕНТЬЕВА, который во второй раз избран главой Нюрбинского района. По итогам выборов Алексей Иннокентьев набрал 6752 голосов избирателей, что составляет 68,09% от общего числа голосующих.

На церемонии вступления в должность вновь избранный глава района принес присягу на русском и якутском языках: «Клянусь своей честью и достоинством, что буду добросовестно исполнять обязанности главы района, соблюдать Устав района, защищать интересы населения района, уважать права человека и гражданина».

Председатель районного Совета ветеранов, почетный гражданин Нюрбинского района, заслуженный работник культуры РС (Я) Татьяна ОЛЕСОВА и член Совета старейшин района, почетный гражданин Октябрьского наслега и Нюрбинского района, отличник просвещения РФ Юрий ЯКОВЛЕВ передали Алексею Иннокентьеву церемониальный знак главы района.

Заместитель руководителя департамента по вопросам местного самоуправления администрации главы и правительства РС (Я) Афанасий СТАРОСТИН зачитал поздравление главы Республики Саха (Якутия) Айсена НИКОЛАЕВА.

«Сохраняя конструктивный настрой и преемственность, Вы активно продолжите работу по устойчивому экономическому и социальному развитию Нюрбинского района и Республики Саха (Якутия). Желаю Вам, уважаемый Алексей Михайлович, успехов и новых идей, здоровья крепкого, как нюрбинский алмаз! Пусть удача сопутствует во всех начинаниях и делах”, — написал глава республики.

Также с приветственным словом выступили народные депутаты Якутии Владимир ПРОКОПЬЕВ и Юрий НИКОЛАЕВ, глава Сунтарского района Анатолий ГРИГОРЬЕВ, руководитель ГКП «Якутский скот» Александр АРТЕМЬЕВ и главы муниципальных образований Нюрбинского района. Были переданы поздравления от министра сельского хозяйства РС (Я) Александра АТЛАСОВА, заместителя министра сельского хозяйства РС (Я) Артема АЛЕКСАНДРОВА и др.

С ответным словом выступил и сам Алексей Иннокентьев. Он поблагодарил глав муниципальных образований, свою инициативную группу, прежних глав муниципальных образований и всех, кто оказал ему поддержку на прошедших выборах, и особо теплые слова благодарности посвятил своей жене, которая была ему надежным тылом и опорой все эти годы.