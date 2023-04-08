Глава МВД Якутии соболезнует по поводу кончины ветерана ВОВ

Министр внутренних дел по Республике Саха (Якутия) генерал-майор полиции Владимир Прокопенко выражает соболезнования родным и близким по поводу кончины ветерана ВОВ Назарова Николая Семёновича

6 апреля текущего года в возрасте 97 лет скончался Назаров Николай Семенович, участник Великой Отечественной войны.

От имени личного состава МВД по Республике Саха (Якутия) и от себя лично выражаю глубокие соболезнования бывшему министру внутренних дел Якутии Назарову Семёну Николаевичу по поводу невосполнимой утраты горячо любимого отца Назарова Николая Семёновича.

Участник Великой Отечественной войны Николай Семёнович Назаров родился 17 октября 1925 года в селе Тыллыма Мегино-Кангаласского района Якутской АССР.

В мае 1943 года 18-летний Николай получил повестку в ряды Красной Армии. Николай Семёнович начал службу в 61 мотострелковом полку 61 танковой дивизии. В 1946 году служил в 141 танковом полку Забайкальского фронта. Принимал участие в трудном переходе через пустыню Гоби. Тогда Николай Назаров вместе с техниками в сложных условиях ремонтировал двигатели боевых машин, которые выходили из строя из-за перегрева.

В 1947 году был демобилизован по состоянию здоровья. Николай Семёнович награжден медалью «За отвагу», медалью «За победу над Японией», в 1985 году — орденом Отечественной войны II степени.

Вернувшись на родину, после долгого лечения приступил к работе в колхозе. Начинал секретарем комсомольской организации. Долгое время был заместителем председателя колхоза.

Николай Семенович ушел на заслуженный отдых лишь в 1997 году. Он — почетный гражданин Тыллыминского, Хаптагайского наслегов Мегино-Кангаласского района, награжден медалями «За трудовое отличие», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», отмечен почетным знаком «Ытык аҕа».

Руководство и личный состав Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия) приносит искренние соболезнования родным и близким Николая Семёновича и разделяет горечь утраты. Светлая память о солдате Великой Отечественной войны, достойно прожившем свою жизнь, навсегда останется в наших сердцах.

Министр внутренних дел

по Республике Саха (Якутия)

генерал-майор полиции

В.Н. Прокопенко