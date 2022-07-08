08.07.2022
22:18
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Политика
Глава Майи: Не верьте! Иду на выборы!
Сегодня вечером по соцсетям и мессенджерам распространилась фото документа, который выдают за решение Мегино-Кангаласской ТИК о том, что на основании личного заявления Дмитрий ТИХОНОВ, глава села Майя сходит с выборной дистанции.
Информацию об этом опроверг сам Дмитрий Тихонов. В прекрасном настроении с Игр народом Якутии, проходящих нынче в Борогонцах, он снял короткое видео на якутском языке. Тихонов призвал не верить распространяемой информации. Заявил, что идет на выборы.
Напомнил, что сегодня вечером сборная Мегино-Кангаласского улуса встречается со сборной города Якутска за первое место в футболе. Ньюсмейкер призвал болеть за родной улус: «Мегино-Кангаласскаий улус – всегда на горе!».
Фото: из соцсети
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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