Глава Майи: Не верьте! Иду на выборы!

Сегодня вечером по соцсетям и мессенджерам распространилась фото документа, который выдают за решение Мегино-Кангаласской ТИК о том, что на основании личного заявления Дмитрий ТИХОНОВ, глава села Майя сходит с выборной дистанции.

Информацию об этом опроверг сам Дмитрий Тихонов. В прекрасном настроении с Игр народом Якутии, проходящих нынче в Борогонцах, он снял короткое видео на якутском языке. Тихонов призвал не верить распространяемой информации. Заявил, что идет на выборы.

Напомнил, что сегодня вечером сборная Мегино-Кангаласского улуса встречается со сборной города Якутска за первое место в футболе. Ньюсмейкер призвал болеть за родной улус: «Мегино-Кангаласскаий улус – всегда на горе!».