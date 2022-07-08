Мегино-Кангаласс: Тихонов отозвал свое заявление в ТИК, а Потапов подал документы!

8 июля на сайте ТИК Мегино-Кангласского района вышло решение «О признании Тихонова Дмитрия Ивановича утратившим статус выдвинутого кандидата на должность главы МР «Мегино-Кангаласский улус» на основании личного заявления ТИХОНОВА Дмитрия Ивановича об отказе от дальнейшего участия в выборах на должность главы МР «Мегиноо-Кангласский улус» и снятии своей кандидатуры, поступившем в Мегино-Кангаласскую ТИК 7 июля 2022 года за вх.№249, в соответствии с частью 1 статьи 50 Закона РС(Я) «О Муниципальных выборах в РС(Я). Соответствующее решение было направлено Д.И.Тихонову.

В этот же день, 8 июля, Территориальная избирательная комиссия Мегино-Кангаласского улуса приняла документы на выдвижение кандидатом на должность главы МР «Мегино — Кангаласский улус» от Семена Семеновича ПОТАПОВА.

Кажется местные элиты наконец-то смогли найти общий язык, договориться между собой и Дмитрий Иванович Тихонов, также являющийся членом политической партии «Единая Россия» и действующим главой администрации с. Майя, как настоящий патриот своей малой родины добровольно отозвал свое заявление и отказался от участия в выборах на должность главы района, дабы не допустить раскола среди своих земляков в столь непростое время. Напоминаем, что Семен Семенович Потапов в настоящее время является первым замглавы МР «Мегино-Кангаласский улус» и выдвигается от политической партии «Единая Россия». В соответствии с законодательством, с момента выдвижения начинается агитационная кампания кандидата.