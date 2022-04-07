07.04.2022
15:49
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Происшествия

ГИБДД о трагическом ДТП в Мегино-Кангаласском районе

Информация о  дорожно-транспортном происшествии в Мегино-Кангаласском районе,  о рейдовых мероприятиях «Пристегни ремень!»

Старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия) майор полиции Кюннэй Иванова.

Фото: https://t.me/gibdd14
Источник: https://t.me/gibdd14
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