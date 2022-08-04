Гендер-пати у звезд якутской эстрады

Знаменитый якутский дуэт якутской эстрады Розалина и Сахамин раскрыли пол будущего ребенка.

Они станут родителями в третий раз: у них растут два прекрасных мальчика — Тимур и Тристан. Супруги долгое время не знали пол малыша. На днях пара устроила гендерную вечеринку, на которой и узнали, кто же у них родится: мальчик или девочка. Знаменитая чета поделилась видео с вечеринки в соцсети.