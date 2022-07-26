26.07.2022
23:41
425

Светская хроника

Фотофакт: Прекрасные якутянки в ожидании…

Прекрасные якутянки находятся в ожидании и щедро делятся радостью в соцсетях. Якутия – регион, где постоянно прирастает население.

Звезды якутской эстрады Розалина ФАЙРУШИНА и САХАМИН ждут ребенка.

Бизнесвумэн Майя СТЕПАНОВА призналась, что никогда не считала себя настолько красивой. Поддержка мужа Александра для нее очень важна.

Как всегда безупречна московская якутянка, легендарный стилист Гала БОРЗОВА, украшающая моделей глянцевых журналов, и превосходящая всех в красоте и стиле.     

Приятно посмотреть на наших прекрасных якутянок в ожидании.  

Фото: Телеграм-каналы Sakhaday и Сахаинформбюро.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх