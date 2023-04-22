Где сейчас певица из Якутии Июлина?

В Москве прошел сольник Басты, на котором в качестве бэк-вокалистки выступила якутская певица Июлина. Оказалось, Июлина переехала в Армению. Ее специально пригласили в Москву для выступления на сольнике известного певца. Об этом сообщила художник Кыыдаана Игнатьева в соцсети*.

* — соцсеть запрещена в РФ и признана экстремистской

Фото: Соцсети Источник: Соцсети

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