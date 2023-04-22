22.04.2023
13:01
557

Светская хроника

Где сейчас певица из Якутии Июлина?

В Москве прошел сольник Басты, на котором в качестве бэк-вокалистки выступила якутская певица Июлина. Оказалось, Июлина переехала в Армению. Ее специально пригласили в Москву для выступления на сольнике известного певца. Об этом сообщила художник Кыыдаана Игнатьева в соцсети*.


* — соцсеть запрещена в РФ и признана экстремистской

Фото: Соцсети
Источник: Соцсети

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх