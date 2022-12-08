Где можно отдохнуть в Якутии? Приглашаем в семейный отель «Орто Дойду» — место силы, любви и традиций

Марианна и Петр АНДРЕЕВЫ 23 года развивают семейный бизнес – туркомплекс «Орто Дойду». «Это наша земля, наши корни. Без нас, Андреевых, он просто перестанет существовать. Такова специфика семейного дела – важен личный вклад владельцев, их любовь, энергия и инициатива», — говорит Марианна Андреева, которая является заместителем председателя комиссии по предпринимательству, промышленности, торговле, транспорту и инновациям Якутской гордумы.

— В первую очередь, мы чувствуем ответственность перед нашими постоянными гостями, которые появились у «Орто Дойду» за два десятилетия работы. Сейчас здесь играют свадьбы уже дети тех молодоженов, которые в свое время заказали у нас банкет на бракосочетание. Одноклассники, которые отметили в «Орто Дойду» выпускной вечер, продолжают из года в год встречаться в нашем ресторане – для них это стало традицией. Уже много постоянных гостей, которые приезжают на наши фирменные гастроужины за 50 километров от города. Мы очень ценим наших постоянных гостей, и считаем, что не имеем право лишать их «Орто Дойду», который стал для них знаковым местом, — рассказывает Марианна Андреева.

Хотя, конечно, бывают минуты, когда думаешь, может, продать бизнес и зажить спокойно? Думаю, такие мысли нередко посещают российских предпринимателей, для которых бизнес — это выживание в постоянно меняющихся условиях. Не стал исключением и этот год – тревожный 2022-й.

Особенности туристической отрасли Якутии

Если же говорить о туристической отрасли в Якутии, то поток наших посетителей растет – в этом году мы приняли 15 тысяч человек, а в прошлом году – 11 тысяч. «Орто Дойду» становится популярным местом, а у ресторана есть свой круг почитателей, которые приезжают только для того, чтобы еще раз отведать полюбившиеся блюда в нашей особой атмосфере, — говорит хозяйка «Орто Дойду».

Мы замечаем, что якутяне постепенно начинают предпочитать отдых на родине поездкам за границу. Меня радует, что в Якутии открываются новые туркомплексы, туристические маршруты, базы отдыха. Конкуренции мы не боимся, ведь она стимулирует развитие, а в Якутии туристической отрасли еще расти и расти.

— В Сибири и на Дальнем Востоке много уникальных мест с первозданной природой, поэтому у Якутии в этом плане высокая конкуренция. Мы много ездим и видим, как в соседних регионах развивается туризм – на Алтае, Байкале, Камчатке на каждом квадратном километре стоят турбазы, много маршрутов по достопримечательностям, хороших ресторанов и кафе. Плюс в этих регионах дешевле транспортная доступность, лучше инфраструктура. И поэтому в те места большой трафик туристов со всей России. При этом власти соседних регионов больше вкладывают в поддержку своей туристической отрасли, в ее продвижение. К сожалению, туризм в Якутии в основном развивается на своих ресурсах, наша основная поддержка – это наши клиенты и мы их очень ценим.

Петр Андреев: Нам нельзя сидеть, сложа руки!

Чтобы выжить туристическому бизнесу в Якутии приходится постоянно развиваться, предлагать новые услуги, наращивать материальную базу. Владельцам туркомплекса «Орто Дойду» надо окупать затраты и еще суметь получить прибыль, чтобы направить ее на развитие. Для малого бизнеса, опирающегося на собственные ресурсы, остановка – смерти подобна.

Глава семьи Петр Андреев, инженер-строитель, многие годы работал в сфере ЖКХ – занимался отопительным оборудованием, строил котельные по всей республике. В 2010 г серьезная болезнь вынудила оставить любимую профессию, и он полностью переключился на семейный бизнес.

С 2018 года туркомплекс «Орто Дойду» — это непрекращающаяся стройка. Он располагается далеко за городом, возле одноименного зоопарка, поэтому там нет централизованных коммуникаций. И основной задачей для инженера-строителя Петра Андреева стало его автономное благоустройство. У «Орто Дойду» сегодня собственные водопровод, канализация, отопление через автономную газификацию с помощью подземного газгольдера.

Туркомплекс «Орто Дойду» — уникальный объект, который предоставляет все удобства в автономном режиме без централизованных коммуникаций, поэтому опыт его строительства и эксплуатации можно масштабировать для создания подобных объектов в отдаленных местах по всей республике.

Для Петра Николаевича «Орто Дойду», по сути, стал испытательным полигоном по возведению и эксплуатации сложных объектов в суровых условиях Якутии. И с соблюдением главного условия – строить недорого, быстро и энергоэффективно. Задачи, как инженеру-строителю и эксплуататору объектов, главе бизнеса приходится решать сложные, но уникальные и интересные, да и семейному бизнесу это обходится в разы дешевле.

В прошлом году были построены пять гостевых домиков, в том числе три из которых фирмы Skydom– купольные и треугольный. Гостям они особенно полюбились. Петр Андреев немного усовершенствовал их, и они отлично показали себя в этом году, как и подогреваемый сибирский чан для бани, который разогревается быстро, долго держит тепло и при этом очень экономный.

В уходящем году стройка в «Орто Дойду» продолжилась – на этот раз Петр Николаевич экспериментировал с большим бассейном с подогревом, искусственными волнами, подсветкой. Бассейн длиной 14 метров и шириной 4 метра, в нем более 70 куб.м. воды.

— Это давняя моя мечта – бассейн, — рассказывает Петр Андреев, — но его возведение оказалось сложным из-за нашего климата. В условиях вечной мерзлоты проблемно эксплуатировать большой объект с оборудованием для очистки, слива, обогрева воды. Пришлось поломать голову. Строил почти все лето и завершил в августе, когда основное купальное время уже прошло. Но думаю, уже в мая следующего года гости «Орто Дойду» смогут купаться в бассейне с теплой водой.

Осенью завершили первую очередь теплого гаража для автомобилей гостей на 6-8 автомашин одновременно. Посетители давно об этом просят, чтобы можно было зимой приезжать в «Орто Дойду на своем транспорте и не бояться, что он замерзнет. Плюс закуплен в лизинг новый микроавтобус для перевозки гостей из Якутска и туристов по маршрутам. Это снизит транспортные расходы для желающих отдохнуть в «Орто Дойду».

Утеплили нынче и само здание ресторана, применили сравнительно недорогой и энергоэффективный вариант — пенонапыление. Работы проведено много.

В перерывах между работой, хозяин комплекса еще успевает следить за собственной пасекой. В этом году количество ульев увеличили с 4 до 10. «Орто Дойду» предлагает свой мед — очень вкусный, как отмечают гости.

«Орто Дойду» — дело большой семьи

Если строительство и обслуживание 11 объектов туркомплекса лежит на плечах главы семьи, то работа ресторана и отеля – это зона ответственности супруги Марианны Андреевой.

— Персонал – это решающий фактор для бизнеса, особенно в сфере обслуживания. Хорошую команду ресторана сформировать очень трудно, поэтому мы ценим каждого сотрудника. Мы создаем для них все условия для эффективной работы и отдыха. Они выезжают в «Орто Дойду» и работаю посменно, живя в благоустроенном общежитии, — говорит предприниматель.

— Сегодня наш коллектив – это одна большая семья. Все трудности и радости у нас общие. Наши дети тоже члены семьи «Орто Дойду». Дочка с 13 лет начала работать в ресторане, а последние два года — на кухне. Она собирается стать профессиональным поваром и уже разработала свое авторское меню под названием «Зов сердца». Сын работает официантом на банкетах, если надо, под руководством отца столярничает в мастерской. В этом году изготовил своими руками столы и кровати для туркомплекса. Мы приучаем детей к труду, стараемся, чтобы они умели работать своими руками. Эти навыки им всегда пригодятся в жизни. И чем больше ты вносишь свою лепту в общее дело, тем больше оно становится родным и близким.

ЭКОПАРК ОТЕЛЬ «Орто Дойду»***

— Сегодня мы предоставляем нашим дорогим гостям восемь полностью благоустроенных домиков с ночевкой. В этом году мы прошли процедуру классифицикации на 3-звездочный отель в категории апартаменты и теперь называемся загородный ЭКОПАРК ОТЕЛЬ «Орто Дойду». Чтобы добиться этого, мы много внимания и сил уделяем стандартам комплектации и обслуживания, учим наш персонал отельному делу, — сообщает Марианна Андреева

Отельные три звезды означают, что все коттеджи «Орто Дойду» соответствуют мировым и российским стандартам. Для комфорта гостей есть холодильники, электрочайники, микроволновки, электроплиты, современные SMART телевизоры, беспроводной безлимитный Wi-Fi, ортопедические матрасы и качественное хлопчатобумажное постельное белье. Гостям «Орто Дойду» будет предоставлено все необходимое — посуда, приборы, штопор, ложка для обуви, фен, светильники, меню, чистая вода и т.д. Из этих мелочей и создается хороший сервис.

Зимой особое внимание уделяется температуре, которая не должна опускаться ниже 18 градусов по стандартам и ГОСТу. И для обеспечения безопасности гостей установлены системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации и тревожная кнопка, которая соединяет с Росгвардией.

Новогодние праздники в «Орто Дойду

В «Орто Дойду» традиционно предлагают специальные новогодние туры. Заезды осуществляются на двое суток. Вас и ваших детей лично поздравят Дед Мороз со Снегурочкой с большим фейерверком. Дополнительно можно заказать баню с дровяным котлом, еду в ресторане, насладится массажем на кресле YAMAGUCHI. Гостей ждут на наших гастровечерах, можно с друзьями попеть караоке, потанцевать, поиграть в настольные игры.

А зимним днем с детьми можно покататься на горке, поводить хоровод с Дедом Морозом возле большой елки, дойти пешком до зоопарка и покормить зверюшек. Можно подняться на сопку и насладиться прекрасными видами, посчитать ступеньки на якутском календаре и загадать желания на его вершине, если повезет, то покататься на снегоходе.

Можно попробовать чисто якутские эксперименты с холодом и снять на видео: заморозить колу и воду (что быстрее замерзнет?), прибить гвоздь бананом, слепить скульптуру из мокрой простыни, сделать зимний фейерверк из кипятка. Сколько эмоций, фото и видео на память можно получить в Орто Дойду!

Необычные блюда ресторана «Орто Дойду» — «Салат с кожей из чира» и «Керчех в карамели с мхом»

— Для наших гостей всегда открыт ресторан «Орто Дойду», где можно отведать блюда якутской кухни и не только, — рассказывает хозяйка «Орто Дойду». — Мы уделяем пристальное внимание именно арктической кухне. В этом плане наш ресторан всегда был одним из лучших в Якутске. Некоторые гости специально приезжают к нам за 50 километров из Якутска, чтобы только вновь отведать наши блюда. Мы закупаем местные продукты, в том числе глухаря, зайчатину и другую дичь. Конечно, это сказывается на себестоимости блюд, но и делает их уникальными и неповторимыми, — рассказывает хозяйка.

— В летнее время мы запускаем гриль-очаг на дровах на открытом воздухе, где на глазах клиентов готовятся блюда из свежего мяса и овощей. Вот уже 20 лет мы накрываем столы для выпускных банкетов на летней веранде и в ресторане, проводим корпоративные ысыахи, свадьбы на лоне природы. Уже с февраля начнем прием заявок на летние мероприятия. Наше якутское лето короткое, всего 12 суббот в календаре. Так что успевайте забронировать лучшую дату.

После двух летнего перерыва из-за пандемии, этим летом провели 3-ю практическую Бизнес-конференцию Якутии совместно с консалтинговой компаний ФокусПро. Более 260 предпринимателей и их сотрудников на протяжении двух дней с утра до вечера прокачивали свои профессиональные навыки по управлению бизнесом. Отзывы о мероприятии были отличные! Так что опыт проведения больших корпоративных мероприятий у нас достаточный.

С 3 по 9 января в период новогодних каникул ежедневно гастрономические ужины в ресторане «Орто Дойду»: «Мясо на гриле», «Восточные мотивы», «Грузинский стол», «Турецкий кебаб», «New York BQQ», «Палео-ужин», «Якутские деликатесы».

И в любой из этих дней по предварительной заявке можно попробовать авторские сеты от шеф-повара Саргыланы Хоютановой и от су-шефа Андреевой Изабеллы, которые были представлены на гастрономическом фестивале «Вкус Якутии-2022». Те самые сеты, которые удостоены номинации «За оригинальную рецептуру блюд в дегустационном сете», в том числе нашумевшие блюда, не оставившие равнодушными гостей — «Салат с кожей из чира» и «Керчех в карамели с мхом».

Планы и мечты-2023

— В 2023 год планируем расширить деятельность компании за счет туроператорской деятельности. Летом мы организовали совместно с Институтом геокультурного развития курсы гидов-экскурсоводов, и отучились с Петром Николаевичем, получили новую специальность, — говорит Марианна Андреева. — Будем делать авторские туры и маршруты по Якутии с посещением «Орто Дойду» и не только, покажем гостям лучшие места.

Продолжим стройку: в планах возведение информационного центра с пунктом охраны и проката туристического и спортивного инвентаря и входной зоны. Мечтаем поставить новое ограждение территории, а это около 800 метров забора.

Если получится, купим новые снегоходы для поездок наших гостей по просторам долины Эркэни. Получим лицензию и запустим тир по стрельбе по тарелкам. Делаем расчеты по собственной миниферме, в которой планируем разводить индюков, волосатых свиней и страусов. Так что мечт, планов и дел у нас много! Нам нельзя сидеть, сложа руки!

Приезжайте к нам в ЭКОПАРК ОТЕЛЬ «ОРТО ДОЙДУ»!

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