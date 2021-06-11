Газовики вышли на массовый субботник

Сегодня, 11 июня, в преддверии государственного праздника Российской Федерации сотрудники Управления газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» вышли на массовый субботник. Наступающий День России отметили ударным трудом не только в городе Якутске, но и в улусах республики.

В городе Якутске сотрудники расчистили территории производственных баз, прилегающие к объектам предприятия земли и дороги, прикрепленные к предприятию – участки улиц Пирогова, Автодорожная, Петра Алексеева на новой кольцевой развязке. В улусах и районах республики, поселках и селах ГО «город Якутск» по традиции санитарной очисткой и благоустройством территорий занялись сотрудники газовых участков-филиалов.

«Всего к массовой уборке привлекли около 300 сотрудников УГРС. Работы велись с учетом всех необходимых мер безопасности в период пандемии коронавируса. Важно, чтобы в теплую пору каждая территория радовала глаз», – отметил заместитель начальника УГРС по общим вопросам и управлению персоналом Моисей ЕФИМОВ.

Регулярные массовые субботники – часть обязательной работы производственных баз и офисов. Цикл экологических «генеральных уборок» после зимы начался еще в апреле и продолжится до наступления сильных холодов.