Газ в моторы: Символично, что автопробег проходит в год 55-летия газификации Якутии

8 августа текущего года стартовал всероссийский автопробег «Газ в моторы — 2022», посвященный 100-летию образования Якутской АССР.

От имени национальной нефтегазовой компании «Сахатранснефтегаз» в колонне принимают участие две автомашины УАЗ на газе, а координатором выступает инженер-энергетик Линейно-производственного управления магистральных газопроводов Аркадий Турантаев.

По его словам, автопробег стартовал в городе Нерюнгри и посетит по маршруту следования Алданский, Хангаласский, Мегино-Кангаласский, Якутск, Вилюйский, Верхневилюйский, Нюрбинский, Сунтарский, Мирный и завершится в Ленском районе.

«Очень символичным является то, что автопробег проходит в год 55-летия газификации Якутии. В составе колонны есть автомашины ведущих газовых компаний республики и страны. Это «Сахатранснефтегаз» и «Саханефтегазсбыт», а позднее к нам присоединятся ЯТЭК, «Газпром трансгаз Томск», «Газпром добыча Ноябрьск» и другие», — отметил Аркадий Эдуардович.

Автопробег на газомоторном топливе должен дать дополнительный импульс в развитии сети автогазозаправочных станций и продемонстрировать экономичность и экологичность использования газа в топливе.