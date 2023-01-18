18.01.2023
09:06
339
Природа
Фотофакт: Рыжая бестия похозяйничала
В одном из дворов села Тосу Вилюйского улуса похозяйничал хитрый лис. Хозяева еле успели сфотать.
Фото: соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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