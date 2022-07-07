Фотофакт: лошадь уникального окраса в Якутске

В Якутске замечена лошадь-далматинец. Животное с необычным окрасом привлекло внимание жителей города. Лошадь свободно гуляет по Хатын-Юряхскому шоссе. Фото от подписчика тгк Yakutsk News

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