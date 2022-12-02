Фотофакт: Целая стая глухарей расположилась в селе Усть-Алданского района

Жители села отмечают, что раньше не замечали в селе этих птиц в таком большом количестве.

Целая стая глухарей расположилась в селе Чериктей Усть-Алданского района. При этом жители села отмечают, что раньше не замечали в селе этих птиц в таком большом количестве.

«Особей более десяти. В этом году они даже залетали во дворы, как самые обычные птицы, раньше если мы и замечали этот вид пернатых в селе, то не в таком большом количестве», — сообщил пресс-службе районной администрации житель села Гаврил Румянцев.

Научный сотрудник отдела природы якутского Музея им. Ем. Ярославского Владимир Бочкарев рассказал ЯСИА, что это нормальное явление.

«Глухари и тетерева собираются в такие стаи, чаще однополые. Ничего удивительного, они так кочуют с места на место», — уточнил научный сотрудник.

В начале недели в администрации района рассказывали об одиноком глухаре, который не боится ни шума машин, ни громких звуков с соседних домов. Он уютно расположился на дереве рядом с жилыми домами.

«Село Чериктей располагается в отдаленности от больших населенных пунктов, поэтому наблюдать диких зверей здесь не в диковинку. Тетерева, горностаи и прочие жители леса являются вполне обычным явлением», — проинформировал тогда глава наслега Федор Карманов.