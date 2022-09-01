01.09.2022
11:06
321
Сахалыы
Фотофакт: Бастакы тоҥоруу
🥶Бэрдьигэстээххэ бастакы улахан тоҥоруу түстэ.
😱Сарсыарда иһиккэ хоммут уулар муустанан тоһуйдулар.
Кэбирэх сибэккилэр, хортуоппуй отторо үлүйдүлэр.
Дьэ, кыһыммыт чугаһаан иһэбин диэн бастакы илдьитин ыыттаҕа.
🙌Онон да бу түүн дьиэлэрбит оттулалларын эрэнэ күүтэбит…
Фото: Соцсети
Источник: Соцсети
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