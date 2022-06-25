Фото: ВИП-персоны Ысыаха Туймаады

Сейчас в Ус-Хатыне началась церемония открытия Ысыаха Туймаады. На трибунах руководство республики и города, высокие гости.

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