25.06.2022
11:19
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Светская хроника

Видео: Айсен Николаев с женой и дочерью на Ысыахе Туймаады

Глава Якутии Айсен Николаев вместе с сженой и дочерью прибыл на Ысыах Туймаады в Ус-Хатын. Видео тгк ЯСИА

Фото: ЯСИА
Источник: ЯСИА

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