25.06.2022
11:19
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Светская хроника
Видео: Айсен Николаев с женой и дочерью на Ысыахе Туймаады
Глава Якутии Айсен Николаев вместе с сженой и дочерью прибыл на Ысыах Туймаады в Ус-Хатын. Видео тгк ЯСИА
Фото: ЯСИА
Источник: ЯСИА
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