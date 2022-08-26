Фото: такие водостоки на проспекте оборудуют при укладке 2-го слоя асфальта

На ул. Труда в Якутске, капитальный ремонт которой проводится в этом году, оборудовали водостоки для отвода ливневых и талых вод с проезжей части. Аналогичные стоки сделают на проспекте Ленина при укладке 2-го слоя асфальтового покрытия, сообщает тгк ЯКУТСК.

Фото: Сергей Егоров Источник: тгк ЯКУТСК

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх